Van de Beek: "Zelfs de Zuid-Amerikanen in onze selectie kennen de tekst"

Donny van de Beek durft niet te voorspellen of hij komende dinsdag zijn laatste wedstrijden voor Ajax speelt.

"Ik kan het je echt niet vertellen", vertelt Van de Beek, die in de belangstelling staat van , in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik wil ook wel duidelijkheid."

De supporters van zien de middenvelder graag een nieuw contract ondertekenen. "Donny nog een jaar, nog een jaar, Donny nog een jaar", zo klonk het zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA tijdens de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen .

"Natuurlijk hoor je dat", erkent de middenvelder. "Ik vind het ook heel mooi, het is beter dan dat ze zingen: Donny rot maar op, rot maar op." De vijfvoudig international krijgt het ook regelmatig te horen in de kleedkamer.

"Zelfs de Zuid-Amerikanen in onze selectie kennen de tekst. Die zingen mee in de kleedkamer. En Tadic wilde na afloop van de wedstrijd ook dat ik ging meezingen. Zie nu wel dat je ook moet blijven, zei hij."

Van de Beek heeft er geen enkele moeite mee om bij Ajax te blijven, maar tegen een club als Real Madrid kan hij waarschijnlijk ook geen 'nee' zeggen. De Madrilenen zijn echter naar verluidt ook bezig met de komst van Neymar en dus is er de vraag of er nog plek voor hem is in de selectie.

"Maar niet alles wat je leest is waar, dat weet ik wel. Natuurlijk is het goed voor Ajax dat spelers als Ziyech, Tadic, Onana, Tagliafico Neres en Mazraoui hun contract al wel hebben verlengd. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet aan mijn toekomst denk, maar ik ben blij dat ik me op het veld voor alles kan afsluiten. Vorige week scoorde ik tegen en nu weer tegen Emmen. Hopelijk kan ik dinsdag tegen PAOK weer belangrijk zijn."