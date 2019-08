'Van de Beek wint informatie over Real Madrid in bij landgenoot'

Donny van de Beek lijkt hard op weg naar Real Madrid.

Mmaandag komen er berichten uit Spanje dat de Koninklijke inmiddels een akkoord heeft weten te bereiken met . ABC meldt dat de Spaanse grootmacht 55 miljoen euro, exclusief bonussen, zal betalen voor de Oranje-international.

Van de Beek is volgens de berichtgeving akkoord gegaan met een zesjarig contract in het Santiago Bernabéu. De transfer van de middenvelder zal naar alle waarschijnlijkheid volgende week afgerond worden, aangezien het voor Ajax essentieel is dat Van de Beek van de partij is in de -voorrondeduels met PAOK Saloniki. De Amsterdammers nemen het dinsdagavond in Griekenland op tegen PAOK, waarna de return voor volgende week dinsdag op het programma staat.

De middenvelder wordt in Madrid gezien als een alternatief voor Paul Pogba, die met een transfersom van 175 miljoen ruim drie keer zo duur is als de Ajacied.

De 22-jarige Van de Beek heeft naar verluidt al contact gezocht met landgenoot Wesley Sneijder, die in het verleden twee jaar voor speelde. Sneijder zou Van de Beek hebben verteld hoe de club precies in elkaar steekt en wat hij kan verwachten van zijn overstap.

De komst van Van de Beek maakt de kans dat James Rodríguez vertrekt bij Real Madrid op zijn beurt groter. De Colombiaan wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer en , en zouden voor hem in de markt zijn. Na de zware blessure van Marco Asensio werd even gesuggereerd dat James bij zijn huidige werkgever zou blijven, maar inmiddels beginnen de geruchten over een vertrek weer toe te nemen.