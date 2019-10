Van de Beek: "We hebben die klik, hij voelt het aan wanneer ik wegloop"

Ajax wist woensdagavond zijn tweede Champions League-duel met 0-3 te winnen op bezoek bij Valencia.

Donny van de Beek nam in het Mestalla de derde Amsterdamse treffer voor zijn rekening. "Ja, niet normaal. 0-3. Daar teken je vooraf voor, simpel zat", reageert de middenvelder na afloop in gesprek met Veronica.

"Als je naar de eerste helft kijkt, kom je ook goed weg. Zo eerlijk moet je zijn. Uiteindelijk scoren we, door een geweldige goal van Hakim. In het drukzetten stonden we helemaal verkeerd, dat hebben we in de rust even doorgenomen."

"Uiteindelijk ging het wat beter. Zij kwamen er met twee of drie man tussen in het midden, daardoor was voor mij heel lastig om te belopen", stelt Van de Beek, die vertelt dat het na rust in dat opzicht beter deed.

"In de tweede helft hebben we het anders aangepakt en ging het een stuk beter. We speelden meer vanuit de man, we hebben duidelijke afspraken gemaakt", gaat de middenvelder verder.

Zijn treffer in deed denken aan het doelpunt in de wedstrijd tegen van vorig seizoen, in het met 0-1 gewonnen heenduel van de halve finale van de .

"Spurs-achtig, ja. Daar zat ik ook aan te denken. Ik deed eerst nog een schijntrap en uiteindelijk ging-ie erin", analyseert de tevreden doelpuntenmaker van Ajax.

Vooral de assist van Dusan Tadic sprong in het oog bij de treffer van Van de Beek. "Het was een geweldige pass. Dusan en ik hebben die klik, hij voelt het aan wanneer ik wegloop. Dat ziet hij vaker", zegt Van de Beek.

Hij bekent dat Ajax enigszins goed is weggekomen bij Valencia, dat de nodige kansen liet liggen om tot scoren te komen. "Ik ben onder de indruk van hoe zij speelden, dat meen ik echt. Ze speelden echt goed voetbal in de eerste helft, we zijn een aantal keer goed weggekomen."