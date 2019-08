'Van de Beek tekende om morele redenen geen nieuw contract met Ajax'

De grootste kranten in Spanje zijn ervan overtuigd: Real Madrid wil Donny van de Beek overnemen van Ajax.

De kans dat Paul Pogba de overstap van naar het Santiago Bernabéu maakt wordt steeds kleiner en dus lijkt de 22-jarige Nederlander voor een prachtige transfer te staan. Volgens het Algemeen Dagblad ligt het papierwerk in Madrid zo goed als klaar voor de middenvelder, maar is een transfer afhankelijk van 'een complex transferspel dat maanden geleden al bij diens management kenbaar is gemaakt'.

Het management van Van de Beek heeft volgens de zaterdageditie van het dagblad 'altijd open kaart gespeeld naar de clubleiding van toe'. De middenvelder kon recent, net als André Onana en Nicolás Tagliafico, een verbeterde verbintenis met Ajax ondertekenen. Dat hield hij echter af, aangezien Van de Beek en zijn begeleiding het moreel niet netjes vonden om het ene moment bij te tekenen, en niet veel later alsnog over een transfer na te denken.

Ajax heeft begrip voor het standpunt, maar begeeft zich volgens het Algemeen Dagblad 'in een spagaat'. De club gunt de middenvelder een transfer naar de wereldtop, maar wil de speler eigenlijk niet kwijt. Het vertrek van de publiekslieveling zou betekenen dat Ajax na Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong opnieuw een boegbeeld verliest en bovendien nu het seizoen al begonnen is.

Van de Beek is volgens de berichtgeving in beeld als alternatief voor Pogba, die waarschijnlijk te duur is voor de Koninklijke. Zelf weet hij echter niet of hij 'tweede keus' is in het Santiago Bernabéu: "Ik heb er zelf niets over gehoord dat dat zo is gezegd, maar het zou kunnen", zei de middenvelder vrijdag. "Het gaat ook wel verder dan wat er in de krant staat, maar je moet niet alles geloven wat er geschreven wordt. Er staan altijd zoveel onzin-dingen in. Ik hoef nu niet allemaal te zeggen wat er wel en niet waar is, maar nogmaals, ik ga me op de eerste competitiewedstrijd tegen focussen en de rest mogen jullie doen."

Trainer Erik ten Hag reageerde vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel met de Arnhemmers eveneens op de geruchten: "Wij willen hem natuurlijk niet graag verliezen, dus we zullen alles binnen onze macht doen om hem te behouden. Maar als dit soort clubs in beeld komt, wordt het wel heel moeilijk", is de oefenmeester eerlijk.