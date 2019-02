Van de Beek provoceert na goal in De Kuip: "Zij zeggen ook dingen"

Donny van de Beek bepaalde de eindstand in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax woensdagavond op 0-3.

Met een droge schuiver passeerde hij Kenneth Vermeer en provoceerde hij de fans in De Kuip door zijn shirt te tonen. De Ajacied was na de 6-2 nederlaag van een maand eerder getergd om een goed resultaat te behalen tegen de Rotterdammers. Hij en zijn ploeggenoten zetten elkaar vlak voor de wedstrijd dan ook op scherp.

Vanuit de catacombes van het stadion hoorde FOX Sports -verslaggever Hans Kraay Jr. vlak voor de wedstrijd 'de ene godver na de andere' uit de Ajax-kleedkamer komen. "We hadden natuurlijk wat recht te zetten, als je kijkt hoe we werden weggespeeld in de laatste wedstrijd", aldus Van de Beek, die beaamde dat hij en zijn ploeggenoten elkaar oppepten in de kleedkamer. "Ja, zeker. Er zat genoeg agressie in. Dat mocht ook wel na de laatste keer. Of je mag vloeken in Nijkerkerveen? Eigenlijk niet hè, haha. Ik heb het heel stiekem gedaan. Het mag een klein beetje", aldus de in Nijkerkerveen geboren Van de Beek.



Ajax had het moeilijk in de openingsfase en kwam tot twee keer goed weg bij kansen van Sam Larsson en Robin van Persie. Vanuit een hoekschop kopte Matthijs de Ligt Ajax naar een voorsprong, waarna Nicolás Tagliafico en Van de Beek de voorsprong na rust verder uitbreidden. "Ja, dat is altijd lekker. De 0-3 was de beslissing, een belangrijk moment. Daar ben je natuurlijk wel blij mee", aldus de vijfvoudig Oranje-international.



Nadat Van de Beek scoorde, toonde hij zijn shirt aan de supporters van Feyenoord. "Als je scoort dan komt er wat los. Zij zeggen ook dingen. Dan mag je best wat terugdoen. En als je dan bier over je heen krijgt, dat is dan terecht. Dus ja, dat hoort er een beetje bij in zo'n wedstrijd", aldus de Ajacied tegenover AT5 . Hij is blij dat hij en zijn ploeggenoten revanche hebben genomen na de grote nederlaag in de competitie. "Ook naar onze eigen supporters hadden we iets recht te trekken. Ik denk dat 0-3 in De Kuip heel mooi is."