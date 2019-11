Van de Beek neemt zorgen weg: "Tegen Chelsea ben ik er weer bij"

Donny van de Beek verwacht dinsdag gewoon inzetbaar te zijn als Ajax het in de groepsfase van de Champions League opneemt tegen Chelsea.

De middenvelder viel vrijdagavond geblesseerd uit in de wedstrijd tegen (2-4 winst). In gesprek met NOS spreekt de Oranje-international de verwachting uit dat hij dinsdagavond kan spelen op Stamford Bridge.

Van de Beek werd vrijdag in Zwolle uit voorzorg gewisseld door trainer Erik ten Hag. "Ik voelde iets bij een hamstring, vlak bij die plek waar ik in het begin van het seizoen last kreeg", legt de middenvelder uit. "Ik wilde verder spelen, maar de trainer vond het beter dat ik naar de kant ging. Hij zei dat er nog veel wedstrijden aan komen. Dinsdag tegen ben ik er weer bij."

kwam vrijdagavond uitstekend uit de startblokken en stond door doelpunten van Quincy Promes (twee) en David Neres na twintig minuten al op een 0-3 voorsprong.

"In de eerste dertig minuten hebben we echt goed gespeeld, maar dan geef je ze een goal door eigen fouten", aldus Van de Beek. "Ze krijgen dan meer geloof en gooien er meer energie in. Wij zakten ook weg, zo simpel is het ook. En slecht. Dan maak je het jezelf onnodig lastig."

Van de Beek speelde vorig seizoen als aanvallende middenvelder en heeft nu een andere rol in de ploeg van Ten Hag. Hij heeft in het huidige team een meer controlerende rol en dat bevalt hem prima. "Er worden andere dingen gevraagd op 'zes' en 'acht' dan op 'tien', dat is goed voor mijn ontwikkeling. Daar leer je weer andere dingen."