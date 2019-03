Van de Beek miste scherpte en frisheid bij Ajax: "Dat mag geen excuus zijn"

Donny van de Beek moest woensdagavond tot het gaatje gaan om met Ajax te winnen van PEC Zwolle.

De Amsterdammers hadden het zonder Hakim Ziyech en Frenkie de Jong bijzonder lastig in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Van de Beek is de afwezigheid van de twee vaste basisklanten echter geen excuus voor de povere vertoning van ."De andere jongens op het veld zijn goed genoeg om dat op te vangen", vindt de middenvelder.



Nadat Vito van Crooij in de tweede helft ovor de gelijkmaker tekende, maakte Daley Blind vlak voor tijd de winnende. "Er zat geen pit en scherpte in", erkent Van de Beek voor de camera van Veronica Inside. "De frisheid ontbrak. Uiteindelijk winnen we lelijk, maar dat is ook wel eens lekker. De meesten waren gewoon niet fris, op een gegeven moment voel je dat. De voorgaande jaren wisten we dit soort wedstrijden bijna nooit te winnen. Nu doen we dat wel en dat geeft een goed gevoel."



Tegen PEC trad Ajax aan zonder steunpilaren Ziyech en De Jong, die vanwege kleine blessures aan de kant bleven. "Natuurlijk zijn dat belangrijke spelers voor ons. Het is zonde als ze er niet bij zijn, maar dat moeten we op kunnen vangen. Daar hebben we genoeg kwaliteit voor. De andere jongens die dan op het veld staan, zijn goed genoeg om dat op te vangen. Dat mag geen excuus zijn, maar de frisheid hadden we niet.”



Vrijdagmiddag gaat Ajax in de koker voor de loting van de kwartfinales van de . Een dubbele ontmoeting met , Porto, , , , of staat voor de deur. "We zijn vrij, dus ik denk dat ik lekker thuis ga kijken. Ik heb niet echt een voorkeur, maar een gemakkelijke tegenstander zal het niet worden. We zullen het zien, het is allemaal mooi."