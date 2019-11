Van de Beek memoreert: "Dit kwam zeker in de buurt van die wedstrijd"

Donny van de Beek wenst na afloop van Chelsea - Ajax (4-4) niet te veel woorden vuil te maken aan de discutabele beslissingen die Gianluca Rocchi nam.

Scheidsrechter Rocchi stuurde in de tweede helft zowel Daley Blind als Joël Veltman met rood van het veld, waarna tot spijt van Van de Beek een 2-4 voorsprong uit handen gaf. "Er waren in de tweede helft zoveel cruciale momenten, waarvan ik niet weet of het allemaal terecht was."

"Het moment met Daley was naar mijn idee een overtreding op hem. De scheidsrechter floot er niet voor en uiteindelijk valt het niet in ons voordeel, maar we moeten ook naar onszelf kijken", benadrukt Van de Beek voor de camera van FOX Sports. "Als je met 1-4 voorstaat, mag je die voorsprong niet weggeven."

Ondanks het feit dat Ajax een 1-4 voorsprong uit handen gaf, is de middenvelder van mening dat de Amsterdammers ook trots mogen zijn. "Zeker."

"Uiteindelijk hebben we er keihard voor gevochten om nog een punt binnen te halen. Uiteindelijk, gezien de situatie met negen man, hebben we het maximale eruit gehaald. Maar je blijft natuurlijk pissig."

Van de Beek erkent dat Ajax en er een knotsgekke wedstrijd van maakten. "Het ging op en neer, maar je weet dat het tempo heel hoog ligt tegen Engelse ploegen. Het was voor de neutrale toeschouwer een leuke wedstrijd, maar wij zijn ontzettend zuur."

Van de Beek vergelijkt het duel op Stamford Bridge met de terugwedstrijd die Ajax tweeënhalf jaar geleden speelde in de kwartfinale van de tegen .

Ajax kwam toen op een 3-0 achterstand, maar bekerde dankzij een knappe comeback, die resulteerde in een 3-2 eindstand, alsnog door. "Dat was wel een hele gekke wedstrijd", herinnert Van de Beek zich.

"Toen kwamen we ook met tien man te staan (na rood voor Veltman, red.) en gingen we alsnog door. Dat was ook een gekke, maar dit kwam zeker in de buurt van die wedstrijd."