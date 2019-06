Van de Beek laat deur voor Tottenham en Man United open

Donny van de Beek weet nog niet waar hij komend seizoen voetbalt. De middenvelder wordt aan een aantal grote clubs gelinkt.

Na de verloren -finale tegen Portugal werd de invaller van het geconfronteerd met de geruchten over onder meer . "Tja, je leest zoveel in de kranten. Ik heb een contract bij en daar ben ik heel gelukkig. Je weet nooit wat er kan gebeuren in de toekomst, maar nu kan ik daar niks over zeggen", aldus Van de Beek.



Ook op de vraag waar teamgenoot Matthijs de Ligt terecht zou kunnen komen, reageerde Van de Beek voorzichtig. "Ik weet het niet. Veel clubs willen hem kopen, dus nu mag hij kiezen. Hij moet de club kiezen waarbij hij zich het beste voelt. Hij is echt een goeie jongen. En een uitstekende speler die altijd iets extra's geeft op de training."



De 22-jarige spelmaker kende een topseizoen bij Ajax en Frenkie de Jong heeft al voor een transfer naar gekozen. Toch bekijkt Van de Beek de toekomst positief. "Het was een mooi seizoen voor de club en voor het nationale team. Anderhalf of twee jaar terug zaten we in een moelijke situatie. We hebben laten zien dat we nu een goede mix hebben van jonge spelers en meer ervaren spelers. Dat is goed voor het Nederlandse voetbal."