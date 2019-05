Van de Beek komt aan telefoon met andere uitleg over kans in Londen

Bij praatprogramma VTBL werd zondagavond teruggeblikt op de Champions League-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax (0-1).

Donny van de Beek maakte in Londen het enige doelpunt van de wedstrijd, maar had zijn optreden nog meer glans kunnen geven. Na 25 minuten probeerde Van de Beek het zonder succes vanuit een lastige hoek, terwijl David Neres vrijstond voor het doel.

Na afloop bood de middenvelder van zijn excuses aan. "Ik probeerde het in de korte hoek, maar had de bal aan Neres moeten geven", zei hij toen. "Hij was terecht boos. Ik heb mijn excuses gemaakt. Maar ik zag hem echt niet." Bij VTBL zegt Andy van der Meyde echter dat Van de Beek vooral bang was dat Toby Alderweireld de bal nog zou onderscheppen, als hij ervoor had gekozen om Neres te bedienen.



"Ik had Donny na de wedstrijd aan de telefoon en ik zei dat hij de bal had moeten afleggen op Neres. 'Dan had Alderweireld die bal onderschept', zei hij toen. Daarom probeerde hij meteen zelf te scoren", legt Van der Meyde uit. "Ik zat ook al te schreeuwen: 'Geef die bal af!'" Tafelgast Theo Janssen gelooft niet dat Alderweireld op tijd was geweest. "En al had hij die bal nog geraakt, dan was het schot waarschijnlijk wel op doel gegaan."



Ook Marciano Vink denkt niet dat de Belgische verdediger van Tottenham een doelpunt van Neres had kunnen afwenden. "Als Van de Beek meteen meegeeft, had het gekund. Neres was op zo'n snelheid dat Alderweireld dat nooit had kunnen verdedigen." Het was in ieder geval een dure gemiste kans, merkte Willem van Hanegem op. "Ik denk dat Tottenham na afloop gelukkiger was dan Ajax, omdat ze weten dat ze veel beter kunnen." Woensdag verdedigt Ajax de 0-1 voorsprong tegen Tottenham voor eigen publiek in Amsterdam.