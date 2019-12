Van de Beek kapt vragen over Real Madrid af: "Geruchten zijn geruchten"

Donny van de Beek schoof maandag naast trainer Erik ten Hag aan bij de persconferentie in aanloop naar het cruciale CL-duel met Valencia.

De aanwezige Spaanse journalisten vroegen Van de Beek naar de vermeende interesse van , maar daar zat de -middenvelder niet op te wachten.

Van de Beek werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en de geruchten over een overgang laaiden vorige week weer op. Of een overstap naar de Spaanse grootmacht in januari tot de mogelijkheden behoort?

"Dat is iets waar ik totaal niet mee bezig ben", reageerde de Oranje-international. "Geruchten zijn geruchten. Ik denk dat er op dit moment andere belangrijke dingen zijn om over te praten", aldus Van de Beek, doelend op de wedstrijd van dinsdag.

Een andere Spaanse journalist liet het er niet bij zitten en legde het gerucht aan hem voor dat er al een akkoord zou zijn met Real Madrid over een overgang komende zomer.

Lees beneden verder

Van de Beek en perschef Miel Brinkhuis liet de vertaler hetzelfde antwoord dat hij eerder gaf herhalen. De Ajacied wilde wel bevestigen dat een beslissing over een eventuele transfer niet afhangt van het resultaat van de wedstrijd tegen .

Van de Beek had het liever over de wedstrijd van dinsdag en de eerdere ontmoeting met Valencia dit seizoen, die door Ajax met 0-3 werd gewonnen. "Dat was natuurlijk een fantastische avond om daar zo'n goed resultaat neer te zetten", zei Van de Beek.

"We weten dat zij een hele goed ploeg hebben. Het had daar net zo goed anders af kunnen lopen. Morgen zal weer totaal anders zijn. We gaan met een goed plan het veld op morgen."