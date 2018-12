Van de Beek: "Ik vroeg hem of het een penalty was, hij zei het niet te weten"

Ajax maakte zondagmiddag geen fout in de achtervolging op koploper PSV door de uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 1-3 te winnen.

Een doelpunt van Nick Venema zorgde er echter voor dat het in de slotfase bij een 1-2 stand nog spannend werd en Donny van de Beek is blij dat zijn ploeg stand wist te houden in Stadion Galgenwaard.

"De tegengoal kwam eigenlijk uit het niets, maar het was een goede voorzet, die fraai werd binnen gekopt. Dan wordt het toch weer spannend en dat mag ons eigenlijk niet gebeuren, al hebben we ook na de goal van Utrecht weinig meer weggegeven, denk ik. Het stond achterin gewoon goed", vertelt hij in gesprek met Ajax Life .



De 0-2 van Ajax kwam voort uit een penalty nadat Willem Janssen Kasper Dolberg vasthield. Scheidsrechter Dennis Higler had zelfs met behulp van de VAR echter vijf minuten nodig om tot dat besluit te komen: 'Terwijl de arbitrage aan het vergaderen was vroeg ik aan Janssen of het een penalty was, want ik had de situatie niet goed gezien. Hij zei het niet te weten. Ik dacht in eerste instantie dat Kasper uitgleed. Ik had niet gezien dat Janssen hem echt vasthield, maar dat zullen ze op de beelden wel echt gezien hebben", vervolgt de middenvelder zijn verhaal.



Ajax sluit de eerste seizoenshelft door de overwinning op de Domstedelingen met een goed gevoel af en gaat met een achterstand van twee punten op koploper PSV de winterstop in. Van de Beek kijkt echter wel met 'gemengde gevoelens' terug op de eerste maanden van de voetbaljaargang: "In het begin speelde ik een aantal keer niet en daarna gelukkig weer wel en ging het weer de goede kant op. Ik heb op het laatst gewoon weer alles gespeeld. Dat is natuurlijk positief", legt hij uit. De doelstelling voor de rest van het seizoen is hoe dan ook duidelijk: "We moeten nu PSV in de competitie op de hielen blijven zitten door alles te blijven winnen."