Van de Beek doet oproep: "Hopelijk kunnen we het weer samen doen"

Ajax won zaterdag met 1-4 van Willem II, mede door een doelpunt van Donny van de Beek. De middenvelder kijkt nu uit naar het duel met Juventus.

"In het begin was het nog lastig. We scoorden gelijk de eerste bal, maar deed het goed", zegt Van de Beek in gesprek met VTBL . "Aan de bal waren we niet slecht, maar met het drukzetten stonden we vaak niet goed en konden ze er te vaak tussendoor voetballen. Dat was niet goed, maar in de tweede helft was er niets aan de hand. Je wint uiteindelijk vrij eenvoudig."



De middenvelder weet dat hij ook af en toe kansen laat liggen. "Misschien moet ik daarin iets dodelijker worden, maar de laatste wedstrijden gaat het iets beter", zegt de Ajacied, die het met zijn ploeg woensdagavond opneemt tegen in de . Van de Beek is niet echt bezig met de vraag of Cristiano Ronaldo op tijd hersteld is van een blessure.



"Het is duidelijk dat hij een topspeler is en superbelangrijk is voor hen, maar al zou hij niet spelen, hebben ze nog steeds een topteam. Daar moeten wij niet teveel mee bezig zijn. Wij moeten ons voorbereiden en zorgen dat we top zijn", aldus Van de Beek, die in gesprek met Voetbal International aangeeft dat Juventus op de juiste momenten piekt.



"We weten allemaal dat Juventus er op de juiste momenten staat. We zullen hetzelfde niveau moeten halen als tegen om het hen lastig te maken. Daar moet onze focus liggen", aldus Van de Beek, die ook hoop vestigt op de fans in de Johan Cruijff ArenA. "Want dan zijn wij ook vaak in goeden doen. Hopelijk kunnen we het weer samen doen."