Van de Beek baalt: "De bal viel net wat hoog, waardoor ik 'm moest afdrukken"

Oranje bereikte donderdagavond ten koste van Engeland de finale van de Nations League.

The Three Lions werden na verlenging met 3-1 opzij gezet door de formatie van bondscoach Ronald Koeman. Donny van de Beek kwam in de tweede helft als invaller in het veld en begrijpt dat dat Koeman voor hem geen basisplaats had ingeruimd.

"Het is een keuze, natuurlijk. Die andere jongens hebben het ook heel goed gedaan in de laatste wedstrijden. Ik begrijp wel dat er niet gewisseld wordt, dat is logisch. Ik snap deze keuze ook goed. Iedereen zal moeten bikkelen voor zijn plek", zegt Van de Beek in gesprek met FOX Sports . De middenvelder van geeft te kennen dat hij voorafgaand aan het treffen met Engeland met Koeman heeft gesproken.



"We hebben het wel over bepaalde dingen, dat ik een goede vorm heb en een optie voor hem ben. Per wedstrijd moeten we dat zien. Als ik erin kom, moet ik iets toevoegen aan het elftal", vervolgt de middenvelder. Van de Beek, die in het veld kwam voor Marten de Roon, constateert dat de invallers in de tweede helft 'frisheid' konden toevoegen aan Oranje. "Dat moet ook als je erin komt, de trainer zei dat we energie moesten geven."



Van de Beek baalde na afloop van een gemiste kans in de reguliere speeltijd. "Ik had die ene er al in kunnen schieten. De bal viel net wat hoog, waardoor ik 'm moest afdrukken", glimlacht Van de Beek. "We hebben laten zien dat we een team zijn, dat hebben we vaker gedaan. We zijn goed compact bij elkaar gebleven en hebben weinig grote kansen weggegeven. Uiteindelijk hebben we goed geprofiteerd van hun fouten. In de rust hebben we gezegd dat het beter moest in de eindfase, het moest net even iets verfijnder voor het doel."