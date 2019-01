Van Conte's favoriet tot Sarri's reserve: Hoe het allemaal mis ging voor Moses bij Chelsea

De Nigeriaan speelde een cruciale rol in bekerwinsten van Antonio Conte op Stamford Bridge, maar hij is overbodig geworden onder Maurizio Sarri.

De transfermarkt van januari is open en de Chelsea-carrière van Victor Moses loopt ten einde, waar de 28-jarige een vergeten man is op Stamford Bridge.

De veelzijdige vleugelspeler is dit seizoen pas in één wedstrijd aan de aftrap verschenen en hij heeft sinds oktober geen minuut meer gemaakt.

Minder dan twee jaar nadat hij een hoofdrol speelde in Chelsea's titelwinst in de Premier League onder Antonio Conte, werd Moses door Maurizio Sarri als overbodig beschouwd.

Als gevolg daarvan is een scheiding van de wegen nu onvermijdelijk, waar Premier League-clubs Crystal Palace en Cardiff City beiden geïnteresseerd zijn in de Nigeriaan, die door the Blues wordt geschat op 13,3 miljoen euro.

Goal begrijpt echter dat Moses graag zijn landgenoten John Obi Mikel en Odion Ighalo wil vergezellen in China.

Naar de Chinese Super League-club gaan zou ongetwijfeld resulteren in een loonsverhoging, maar het zou ook illustreren hoe laag zijn aandeel is gedaald sinds het winnen van de FA Cup in mei, in wat de laatste wedstrijd van Conte was aan de leiding bij Chelsea.

Het was een hersenspinsel van de Italiaan op 1 oktober 2016 waarna Chelsea overschakelde naar een 3-4-3-formatie - met Moses in een onbekende rol als vleugelback - wat leidde tot een reeks van dertien zeges op rij die de club hun zesde landstitel bezorgde.

Moses excelleerde in zijn nieuwe rol en hij werd ernstig gemist wanneer hij niet beschikbaar was, waardoor zijn status als een sleutelspeler in Conte's kampioensploeg werd versterkt.

Nadat hij als bekwame vleugelspeler Wigan Athletic verruilde voor West-Londen, had de aankoop van elf miljoen euro moeite om zich te onderscheiden, wat leidde in huurperiodes aan Liverpool, Stoke City en West Ham United, maar zag er onmiddellijk veel comfortabeler uit op het hoogste niveau in de meer teruggetrokken rol.

Conte's zomerse vertrek veranderde echter alles. Er zijn altijd winnaars en verliezers bij elke verandering op trainersgebied, maar niemand heeft meer geleden onder Sarri's komst dan Moses.

De voormalige Napoli-trainer heeft de speelstijl van Chelsea volledig onder handen genomen en is overgaan op een viermansachterhoede, waarmee de rol van vleugelverdediger is afgedankt.

Doordoor werd Moses plotseling geconfronteerd met het vooruitzicht om de concurreren met Eden Hazard, Willian, Pedro en Callum Hudson-Odoi voor een basisplek. Het is niet goed gegaan, waar zelfs middenvelders Ruben Loftus-Cheek en reserveback Emerson Palmieri beschouwd worden als betere opties op de flank dan de international van Nigeria.

In de ogen van de Italiaan is Moses ongeschikt om te spelen als rechtsback of op het middenveld en hij is niet zo effectief als zijn rivalen voor een plek op de vleugel.

"Moses is meer geschikt om als vleugelback te spelen dan als een vleugelspeler of pure verdediger, denk ik", zei Sarri in november.

"Ik weet niet of hij een toekomst heeft bij Chelsea. Hij moet zich verbeteren, maar zijn eigenschappen zijn een beetje anders dan de anderen."

In wezen past Moses niet langer op Stamford Bridge en het wordt verwacht dat hij voor het einde van de maand vertrekt. Helaas is het onwaarschijnlijk dat er een emotioneel afscheid zoals bij Cesc Fàbregas zal volgen.

Tijdens zijn tijd bij Chelsea heeft hij de club geholpen aan de winst van de Europa League, de Premier League en de FA Cup en speelde een cruciale rol in de laatste twee triomfen als de onvermoeidbare rechtervleugelverdediger van Conte.

Nu hij niet langer in de buurt is van het eerste team, heeft hij waarschijnlijk al zijn laatste wedstrijd voor the Blues gespeeld.

Hoewel Moses mogelijk op weg is naar de uitgang, moet zijn bijdrage aan de recente successen van Chelsea niet worden vergeten.