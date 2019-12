Van China naar Barcelona en weer terug: het bizarre seizoen van Paulinho

Zijn transfer naar Barcelona wekte verbazing, maar Lionel Messi was groot fan van de Braziliaan, die na zijn vertrek pas echte topvorm heeft ontdekt.

Tweeëntwintig goals plus acht assists. Dat zijn cijfers die je hooguit verwacht van een ervaren spits, maar toch zeker niet van een middenvelder.

In dit geval is het toch echt de 31-jarige Paulinho, voormalig middenvelder van Tottenham en , die zulke cijfers noteert in de Chinese Super League (CSL).

Met 19 goals en zes assists speelde de Braziliaan een verrassend grote rol in de landstitel van Guangzhou Evergrande, dat de achtste titel in de clubhistorie vierde.

Paulinho speelt als aanvoerder centraal op het middenveld en scoorde in juli liefst zeven duels op rij als hij mee ten aanval trok.

Met zijn recent ontwikkelde scoringsdrang is hij op de tweede plaats geëindigd in het topscorersoverzicht, nog voor bewezen doelpuntenmakers als Graziano Pelle en Alex Teixeira.

Zijn geweldige seizoen komt twee jaar nadat hij een jaargang voor Barcelona speelde, wat hem al wegplukte uit China en weer terug liet gaan naar het Aziatische land.

Tijdens zijn korte verblijf bij de Catalanen wist hij veel monden te snoeren, dus was men verbaasd dat hij Spanje weer achter zich liet, maar Paulinho voelt zich gewoon goed in China.

Zijn goede vorm is volgens eigen zeggen te danken aan een advies wat hij ooit kreeg van landgenoot Dani Alves.

"Ik weet nog hoe Dani tegen me sprak toen ik door een lastige periode in mijn leven ging", begint Paulinho zijn relaas tegenover The Players Tribune.

"Hij zei: 'We zijn gewoon kinderen die in de regen buiten spelen, man. Als het mis gaat, nou en? Is het het einde van de wereld? Nee. We gaan gewoon ergens anders spelen'."

"Ik heb mijn hele leven gevoetbald, overal op de wereld. En als ik één ding geleerd heb, is dat je moet genieten van je werk. Je moet 's nachts naar de muur staren en denken 'Ik kan niet wachten tot ik weer kan voetballen'."

"Je kunt alleen op je allerbest zijn op het veld als je zo in het leven staat", betoogt Paulinho, die met zijn statistieken bewijst inderdaad lekker in zijn vel te zitten.

Het team van Guangzhou is om hem heen gebouwd, zodat hij veel vrijheid heeft op het veld. Zijn goede vorm doet de rest, al beweert Paulinho zelf dat het dankzij de teamtactiek is dat hij kan excelleren.

"Eigenlijk denk ik dat het vooral te danken is aan de andere formatie van onze ploeg", stelt hij in gesprek met Mingliao Sports.

"In het verleden speelden we met meer verdedigers, maar nu hadden we steeds minimaal drie middenvelders, dus dat geeft mij meer gelegenheid om mee aan te vallen. Daarom scoor ik meer."

Zelfvertrouwen speelt overduidelijk ook een rol en Paulinho heeft zelfs een mantra van een oud-captain van Guangzhou overgenomen. "Elke wedstrijd roep ik 'have confidence'."

"Na het winnen van de eerste Chinese landstitel in vijftien jaar, had ik een feest in Beijing en daar was ik zo opgepompt dat ik dat zinnetje naar iedereen heb geschreeuwd."

"Langzaam maar zeker is het bekend geworden bij de fans en ook mijn vrienden, waardoor het nu ook een beetje mijn persoonlijke mantra is geworden."

Waar veel mensen een stap naar China zien als een soort vroegtijdig voetbalpensioen, bewijst Paulinho keer op keer dat zijn Aziatische avontuur allesbehalve een afscheidstournee is.

In 2015 ging hij voor het eerst naar Guangzhou, wat hem overnam van Tottenham en de middenvelder werd belachelijk gemaakt omdat hij op zijn 27e al naar zo'n 'minderwaardige' competitie ging.

In 2018 bleek echter dat hij groot gelijk heeft gehad, want hij werd opgepikt door Barcelona (nadat Lionel Messi hem zelf benaderde), terwijl hij zich ook verzekerde van een plekje bij de Braziliaanse WK-selectie.

Lees beneden verder

"Mensen zeiden dat mijn carrière voorbij was toen ik naar Guangzhou ging", schreef Paulinho in 2018. "Ik droomde niet van een WK of van spelen voor Barcelona. Ik wilde gewoon elke dag goed voetballen."

"Maar serieus, als je denkt dat mijn transfer van Guangzhou naar Barcelona gek was, dan weet je nog niet de helft van mij. Dat was gewoon een hoofdstuk. Mijn hele verhaal is nog veel gekker."

Voor iemand die van de Braziliaanse vierde divisie naar LaLiga ging, is Paulinho's voetbalcarrière inderdaad een bizar avontuur en in China gaat hij gewoon door met verbazen.