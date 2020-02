Van Bronkchorst haalt oude bekende van Feyenoord naar China

Feyenoord neemt per direct afscheid van Yöri Bosschaart, zo meldt de Rotterdamse club maandagmiddag via de officiële kanalen.

De video-analist maakt de overstap naar Guangzhou R&F, waar Giovanni van Bronckhorst sinds begin januari als hoofdtrainer werkzaam. vangt het tussentijdse vertrek van Bosschaart voorlopig intern op.

"Toen ik begon bij Feyenoord Academy, had ik nooit gedacht dat ik zoveel mooie momenten zou mogen meemaken, met als absolute uitschieter natuurlijk het kampioenschap in 2017", verklaart Bosschaart op de website van Feyenoord, waar hij bijna veertien jaar aan verbonden was.

"Ik ben Feyenoord dankbaar dat ze mij de mogelijkheid gunnen om dit avontuur in China aan te gaan en ben de club sowieso enorm dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen in de afgelopen jaren."

Bosschaart werkte sinds medio 2006 in De Kuip. Zijn eerste dienstjaren bij Feyenoord waren in de Academy, waarna in 2013 de overstap volgde richting de A-selectie.

Tussen 2015 en 2019 werkte de video-analist samen met Van Bronckhorst. Bosschaart krijgt bij Guangzhou ook weer te maken met assistent-trainer Jean-Paul van Gastel en fysiektrainer Arno Philips.

Het tweetal, ook jarenlang werkzaam bij Feyenoord, ging met Van Bronckhorst mee naar China.