Van Bronckhorst zoekt antwoorden: "Hoe konden we het zo uit handen geven?"

Na de 6-2 overwinning op Ajax volgde voor Feyenoord afgelopen zondag een 2-1 nederlaag tegen Excelsior.

Trainer Giovanni van Bronckhorst probeert in gesprek met Feyenoord TV een verklaring te vinden voor de wisselvalligheid van zijn ploeg. "Je zoekt naar antwoorden", zo blikt de oefenmeester terug op de afgelopen dagen.

"Het was moeizaam om er mee om te gaan. Hoe hebben we de wedstrijd zo uit handen kunnen geven?", zo vraagt Van Bronckhorst zichzelf af. "Je gaat een aantal dagen terug: voorbereiding, bespreking, wedstrijd. Je krijgt zo wel wat antwoorden, maar niet alle. De wisselvalligheid is er wel vaker dan normaal. We hebben heel veel goede wedstrijden gehad, maar ook heel veel mindere. Ook dat het spel ook niet goed was in die wedstrijden..."



"We moeten er naar toe dat we het niveau dat we kúnnen halen, ook vasthouden. En niet meer dat we ver terugvallen na een goede wedstrijd. Voor een club als Feyenoord mag dat niet", vervolgt de oefenmeester. Hij constateert dat zijn ploeg structureel problemen heeft in uitwedstrijden. "Het verschil tussen uit en thuis is dit seizoen groot. We hebben niet altijd tegen tegenstanders gespeeld die ingezakt spelen. Je moet altijd aan de bal vast zijn en het spel bepalen. We hebben dat alleen de laatste fase van eerste helft en het eerste kwartier van de tweede helft heel goed gedaan."



"Maar als je de uitresultaten ziet, is het meer structureel. We halen weinig punten uit. Voor mij is het zaak dit samen met de jongens op te pakken en dat we dat vanaf nu ook uit de punten pakken", stelt Van Bronckhorst. "Ik ben al een paar keer uit dit soort situaties gekomen door rustig te blijven. Wel moet je de dingen benoemen die niet goed gaan en de spelers daarop aanspreken. Dat hebben we gedaan. Maar het enige dat we nu moeten doen, is er staan tegen De Graafschap."



"Soms is het moeilijk om dingen te verklaren. Zeker in topsport. Voetbal is een sport waar fouten inzitten. Alleen ik vind dat we daar veel beter mee om moeten gaan. Je moet altijd wel zoeken naar antwoorden, maar soms zijn die er gewoon niet", besluit Van Bronckhorst. Zijn ploeg neemt het zaterdagavond in eigen stadion op tegen De Graafschap.