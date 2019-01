Van Bronckhorst ziet pijnpunt: "We weten dat hij af en toe niet oplettend is"

Feyenoord ging afgelopen zaterdag in de eerste wedstrijd na de winterstop pijnlijk onderuit tegen PEC Zwolle (3-1).

De Rotterdammers hebben weinig tijd om de tegenvaller te verwerken, want woensdagavond staat het bekerduel met Fortuna Sittard op het programma. Giovanni van Bronckhorst erkent dinsdag op de persconferentie dat het verlies hard aankwam.

"Het was wel even een klap, alleen de volgende wedstrijd staat alweer voor de deur. We hebben het verlies goed kunnen analyseren", zegt de trainer, geciteerd door RTV Rijnmond . "Ik denk dat wij maar een deel van de eerste helft hebben gevoetbald op de manier waarop we kunnen. We hebben de kansen om op voorsprong te komen niet gepakt. In de tweede helft werd het steeds minder en staan we niet meer met één gedachte op het veld."



Jeremiah St. Juste kreeg na afloop van de nederlaag veel kritiek. Van Bronckhorst liet zich direct na het duel ook kritisch uit, maar niet alleen over de verdediger. "Als team waren we niet goed. Ook Jerry had daar problemen mee. We verloren niet door de persoonlijke bijdrage van Jerry. De vraag was persoonlijk, maar mijn antwoord was algemeen."



"We weten dat hij af en toe niet oplettend genoeg is. Zaterdag was dat vaker dan normaal. Daar zijn we met hem mee bezig." Van Bronckhorst weigert te spreken van desinteresse bij St. Juste. "Je doet het altijd samen als team. Op dit moment, hoe het voetbal eruit ziet, is het onmogelijk om als deel aan te vallen of te verdedigen. Dat moet je met z'n allen doen. Dat kan alleen als team."