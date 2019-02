Van Bronckhorst: "We moeten kijken hoe Ajax speelt en daarop reageren"

Feyenoord won een maand geleden in de Eredivisie nog met 6-2 van Ajax en woensdag staat er alweer een nieuwe Klassieker op het programma. De twee aartsrivalen nemen het in de halve finales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker tegen elkaar op in De Kuip en trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht opnieuw een beladen wedstrijd. Hij gaat ervan uit dat de tegenstander het duel op een andere manier zal benaderen dan het uiteindelijk ruim verloren treffen in de competitie.

“Ik denk dat Ajax anders het veld op zal komen dan bij de wedstrijd van vorige maand. Als we morgen op het veld staan, moeten we kijken hoe Ajax het wil gaan doen. Van daaruit moeten we reageren”, tekent RTV Rijnmond dinsdagmiddag op tijdens een persmoment. Trainer Erik ten Hag van de tegenstander heeft een aantal opties in met name de aanval en Van Bronckhorst weet dat zijn ploeg zich hier goed op voor zal moeten bereiden.



“Hoe spelen ze? Met Kasper Dolberg, met Klaas-Jan Huntelaar of met Dusan Tadic in de spits? Als Tadic in de spits staat zal dat voor een andere speelwijze zorgen, zeker in balbezit. Dat is iets waar we rekening mee moeten houden.” Van Bronckhorst heeft door de aanwezigheid van onder meer Robin van Persie en Nicolai Jörgensen ook de keuze uit een aantal smaken voorin en laatstgenoemde speelde afgelopen zondag na een moeizame periode een goede wedstrijd tegen PSV.



De trainer is blij dat Jörgensen zijn oude niveau weer begint te benaderen en geeft aan, zonder dieper in te gaan op zijn keuze, al iets in zijn hoofd te hebben: “Van Persie en Jörgensen kunnen makkelijk in één elftal spelen. De laatste wedstrijden, afgezien van blessures, hebben ze dat laten zien. Het zijn uiteindelijk allebei spelers met hun eigen kwaliteiten. Nicolai heeft zijn vorm nog niet gehaald vanwege een moeilijke voorbereiding, maar hij wordt sterker. Hij is op de weg terug. Robin is voor ons bepalend geweest in het team en in de spits.”



Van Bronckhorst kan woensdag vanwege een schorsing overigens niet beschikken over Sven van Beek, terwijl Eric Botteghin eveneens niet inzetbaar is. De Braziliaan heeft na lang blessureleed de training inmiddels wel hervat, maar het treffen met de Amsterdammers komt waarschijnlijk te vroeg. Jeremiah St. Juste is wel weer fit, terwijl Cuco Martina ook naast Jan-Arie van der Heijden in het hart van de verdediging zou kunnen spelen.