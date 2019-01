Van Bronckhorst vertrekt met fitte selectie en twee talenten naar Spanje

Feyenoord vertrekt dinsdag met het vliegtuig naar Spanje en trainer Giovanni van Bronckhorst kan in Marbella beschikken over een fitte selectie.

De trainer neemt 29 spelers mee naar de Spaanse zon, waaronder het viertal Jordy Clasie, Jeremiah St. Juste, Yassin Ayoub en Ridgeciano Haps, dat voor de winterstop nog met blessures kampte.

Naast deze spelers gaan ook kersverse vader Jan-Arie van der Heijden en de talenten Mats Knoester en Jordy Wehrmann mee naar Zuid-Europa. De twintigjarige verdediger en de negentienjarige middenvelder maakten in de eerste seizoenshelft nog deel uit van de selectie van Jong Feyenoord, maar krijgen nu de kans van Van Bronckhorst om zich te laten zien.



Feyenoord zal tot en met zondag 13 januari in Zuid-Spanje, waar het zich in de afgelopen jaren ook al voorbereidde op de tweede seizoenshelft, verblijven. Op 11 januari staat er bovendien een oefenwedstrijd tegen de Duitse koploper Borussia Dortmund op het programma, terwijl een dag later wordt gespeeld tegen Karlsruher SC uit de 3.Liga.