Van Bronckhorst verrast: "Niet gedacht dat Van Geel zou stoppen"

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst ging vrijdag op een persconferentie in op het aanstaande vertrek van Martin van Geel.

Afgelopen woensdag meldde de club dat de technisch directeur aan het einde van dit seizoen zal vertrekken. Van Bronckhorst zegt dat hij het vertrek van Van Geel niet aan zag komen.



Door de tegenvallende resultaten van dit seizoen groeide de onvrede over het presteren van Van Geel. Hij is er niet in geslaagd om een selectie samen te stellen waarmee Van Bronckhorst dit seizoen om de prijzen mee kon doen. "De laatste maanden merk je dat de negativiteit rond de club, ook in het stadion, invloed heeft op het team", aldus Van Bronckhorst. "Het is voor mij niet iets nieuws, maar het is natuurlijk niet normaal. Voor mij is het wel helder dat je alleen maar goed kan presteren als het rustig is. Het is wel apart. Heb een aantal moeilijke fases meegemaakt bij Feyenoord. Het is iets van jaren."



In navolging van Van Bronckhorst trekt ook Van Geel de deur in De Kuip na dit seizoen achter zich dicht. "Het vertrek van Martin van Geel verraste me wel enigszins. Ik had het woensdag niet verwacht. We hebben er wel over gesproken. Ik merkte wel dat hij er moeite mee had, maar dacht niet dat hij er mee zou stoppen", wordt de trainer geciteerd door RTV Rijnmond. De coach toont begrip voor het besluit van de technisch directeur. "De negativiteit die rond hem heerste en ook de spreekkoren in het stadion. Martin blijft wel de 'TD' die mij de kans heeft gegeven en ik zal hem, en ook Eric Gudde, daar altijd dankbaar voor zijn. Ik kijk er met een goed gevoel op terug."



Van Bronckhorst ging tevens in op het duel van zondag in Utrecht. Hij moet het door blessureleed doen zonder Jeremiah St. Juste en Justin Bijlow. De trainer verwacht een beter Feyenoord zien dan in de laatste thuiswedstrijd, toen met 2-3 te sterk was. "Na de laatste wedstrijd zijn er zeker consequenties geweest. Dat hoeft niet per se in mutaties in het veld te zijn, maar kan ook in de voorbereiding op een wedstrijd. We zullen zondag zien wat die consequenties geweest zijn", aldus de trainer.