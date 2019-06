'Van Bronckhorst toont interesse en concurreert met Ranieri om functie'

Giovanni van Bronckhorst gaat komend seizoen mogelijk aan de slag als manager in de Premier League.

Sky Sports linkt de ex-trainer van namelijk aan . Net als Claudio Ranieri zou Van Bronckhorst in beeld zijn om Rafael Benitez op te volgen bij the Magpies. Eerder werden José Mourinho, Steve Bruce, David Moyes en Arsène Wenger al in verband gebracht met een dienstverband op St. James' Park.

Ranieri lijkt echter topkandidaat te zijn om het vertrek van Benitez op te vangen. Laatstgenoemde heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen. De Spaanse trainer staat naar verluidt voor een lucratieve overstap naar een club uit China. Ranieri zit zonder club nadat hij aan het einde van het afgelopen seizoen vertrek bij . Daar was hij werkzaam op interim-basis na het ontslag van Eusebio Di Francesco. Ranieri is geen onbekende in de Premier League. Hij stond eerder al aan het roer bij , en .



Volgens Sky Sports heeft Van Bronckhorst zijn interesse kenbaar gemaakt in de functie als manager van Newcastle United. De oud-international van het heeft Feyenoord verlaten, de club waar hij sinds 2015 werkzaam was als hoofdtrainer. In het seizoen 2016/17 wonnen de Rotterdammers onder zijn leiding voor het eerst sinds achttien jaar weer het kampioenschap. Eerder deze maand werd Van Bronckhorst nog gelinkt aan Al Jazira, maar tot een deal kwam het niet.