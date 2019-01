Van Bronckhorst 'respecteert' besluit van Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst neemt Ridgeciano Haps meteen mee naar de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, zo laat de trainer van Feyenoord vrijdagmiddag weten.

De vleugelverdediger heeft door een scheenbeenblessure dit seizoen nog niet gespeeld, maar kan door personele problemen bij Feyenoord zaterdag zijn eerst minuten van het seizoen maken.



Bart Nieuwkoop is geschorst en Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia kampen met blessures, waardoor Van Bronckhorst Haps besluit mee te nemen. "Hij kan wedstrijden spelen, in Marbella deed hij al een helft mee tegen Karlsruher SC. We moeten kijken waar en wanneer we hem meer minuten kunnen geven. Maar door de afwezigheid van enkele verdedigers leek het mij handig om hem nu al mee te nemen naar Zwolle", wordt de trainer geciteerd door het Algemeen Dagblad .



Van Bronckhorst gaat niet bewust spelers sparen voor het bekerduel met Fortuna Sittard, waarna tevens de confrontatie met Ajax in de Eredivisie op het programma staat. "Ik wil gewoon een goede start maken, dus ik houd met niemand of niets rekening", wordt de oefenmeester geciteerd door Voetbal International. De trainer verwacht geen uitgaande transfers meer bij Feyenoord.



Onlangs verlieten Renato Tapia en Mo El Hankouri Feyenoord voor respectievelijk Willem II (huur) en FC Groningen. "Al heb ik tegelijk geen garanties gekregen van Martin van Geel (technisch directeur, red.). Die kan hij me ook niet geven, maar vooralsnog speelt er niets rond spelers van ons." Van Bronckhorst is blij dat Feyenoord een samenwerkingsverband is aangegaan met FC Dordrecht.



Zodoende kunnen jonge talenten van de Rotterdamse club namelijk ervaring opdoen in de Keuken Kampioen Divisie, aldus Van Bronckhorst. "We hebben lang gekeken naar mogelijkheden in te stromen in de voetbalpiramide. Dat was mijn droomscenario, maar je moet de beslissing van de club respecteren en dan vind ik FC Dordrecht ook een goede optie."