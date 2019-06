Van Bronckhorst over 'speciale club': "Er valt dan niets uit te sluiten"

Giovanni van Bronckhorst is clubloos na zijn vertrek bij Feyenoord. De 44-jarige trainer verkent nu zijn opties op trainersgebied.

Van Bronckhorst ziet een buitenlands avontuur wel zitten; een terugkeer bij Rangers FC behoort zeker tot de mogelijkheden, aangezien de oud-international van het nog steeds immens populair is bij de aanhang van de Schotse topclub.



De liefde is wederzijds, zo blijkt uit een interview van Van Bronckhorst met The Sunday Post. "Het is een heel speciale club, ik volg de verrichtingen van de Rangers nog steeds op de voet. Het is een grote eer dat ik deel uitmaak van hun rijke geschiedenis, het maakt zelfs nederig. Het gaat gelukkig weer de goede kant op, afgelopen seizoen zijn er zeker grote stappen gezet."



Dat gebeurde aan de hand van Steven Gerrard, die vorig jaar zomer werd aangesteld als manager op Ibrox Park en the Gers naar de tweede plaats in de Schotse competitie loodste. Buurman Celtic werd wederom met overmacht kampioen, maar verloor wel twee keer van de aartsrivaal uit Glasgow. "Steven verdient waardering voor zijn harde werk. Dat geldt ook voor zijn technische staf, de spelers en alle supporters."



Van Bronckhorst weet dat hij in het recente verleden meermaals is gelinkt aan de managerspositie van zijn voormalig werkgever. "Manager zijn van deze club is een enorme eer. Ik ben hier een of twee keer genoemd, wat natuurlijk bijzonder eervol is. Rangers heeft uiteraard een speciaal plekje in mijn hart. Maar ik was op dat moment volledig gefocust op . In de toekomst valt echter niets uit te sluiten. Het is in de voetballerij namelijk zinloos om voorspellingen te doen."



De bij Feyenoord vertrokken trainer stond tussen 1998 en 2001 onder contract bij Rangers en veroverde in die periode twee landstitels, twee Schotse bekers en eenmaal de EFL Cup. Gio speelde later voor en , waarmee hij in 2006 de won.