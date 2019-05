Van Bronckhorst over band met Messi: "Dan is het weer als vanouds"

Lionel Messi maakte in het Champions League-duel met Liverpool zijn zeshonderdste doelpunt namens Barcelona, precies veertien jaar na zijn eerste.

De vrije trap van de Argentijnse aanvaller ging de hele wereld over en werd ook door oud-ploeggenoot Giovanni van Bronckhorst met applaus ontvangen. De bij vertrekkende trainer maakte destijds van dichtbij mee hoe Messi voor de eerste keer een doelpunt namens de Spaanse topclub liet bijschrijven. "Dat was een heel belangrijk moment voor hem en je ziet ook hoeveel liefde wij voor hem hadden als ploeg", zegt hij tegen de NOS bij het terugzien van de beelden van jaren geleden. "Hij was zestien jaar toen hij bij ons in de ploeg kwam, maar je zag toen al de potentie en wat voor ster hij kon worden."



"Je ziet aan een speler meteen of hij talent heeft. En Messi had iets buitengewoons. Op de training was hij gelijk een van de betere", zegt Van Bronckhorst over de beginperiode van de Zuid-Amerikaan in de hoofdmacht van . "En we hadden destijds een ploeg met een aantal wereldsterren als Ronaldinho, Samuel Eto'o en Deco. Iedereen zag dat het gek moest lopen wilde hij niet de volgende wereldster worden."



Van Bronckhorst en Messi veroverden met Barcelona de in 2006. De band tussen de Nederlander en de Argentijn is ook dertien jaar later nog steeds zeer hecht. "Toevallig was ik afgelopen zaterdag bij de kampioenswedstrijd van Barcelona. Toen heb ik hem na afloop weer even gesproken en dan is het weer als vanouds. Die band is voor altijd", aldus de oud-international van Oranje, die met trots terugkijkt op de Spaanse episode van zijn loopbaan. "Toen was dat heel normaal, maar tegenwoordig koester ik dat meer. Hij (Messi, red.) is toch de beste van deze tijd."