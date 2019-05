Van Bronckhorst ontkent stellig: "Daar klopt niets van, maar er speelt wel wat"

Giovanni van Bronckhorst staat voor zijn laatste thuisduel met Feyenoord.

De trainer verlaat na dit seizoen de huidige nummer drie van de , na vier jaar dienstverband en onder meer een landstitel in de prijzenkast. "Ik kijk uit naar het afscheid, een speciale wedstrijd", zegt Van Bronckhorst in aanloop naar het duel met op de persconferentie.

"De vier jaar zijn zo snel gegaan. Het voelt ook wel raar, omdat ik niet meer als hoofdtrainer terug kom hier. Misschien in de toekomst", wordt de oefenmeester geciteerd door RTV Rijnmond . "Ik heb niet getwijfeld over mijn keuze om weg te gaan. Maar je sluit wel periode van twaalf jaar af, als speler, assistent en hoofdtrainer. De band met de club blijft altijd."



"Ik heb wel wat mensen uitgenodigd. Familie en vrienden. Veel mensen op de tribune waar ik een hechte band mee heb. De mooie momenten moet je met elkaar delen." Van Bronckhorst weet dat ook Robin van Persie afscheid neemt. "Voor hem is het nog anders, hij sluit zijn loopbaan als speler af. Dat gevoel is wat extremer." De spits speelt de laatste wedstrijd van het seizoen bij zeker niet. "Zondag is een mooie afsluiting van zijn carrière", aldus de trainer.



Van Bronckhorst is door zijn vertrek bij weer op de markt en wordt al aan clubs gelinkt. De oefenmeester ontkent dat , dat in de Belgische media wordt gelinkt aan de Nederlander, mogelijk zijn nieuwe club wordt. "Daar klopt niets van. Er speelt wel wat, maar niets concreet. Mijn toekomst is nog niet duidelijk."