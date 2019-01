Van Bronckhorst kritisch: "We zijn daar vaak in de problemen gekomen"

Giovanni van Bronckhorst zag zijn ploeg de Eredivisie zaterdagavond hervatten met een 3-1 nederlaag tegen PEC Zwolle.

De oefenmeester constateerde dat Feyenoord in het MAC³PARK Stadion met name in de tweede helft matig voor de dag kwam. "Hoe wij tweede helft beginnen, de controle kwijtraken en er onrust in de ploeg slijpt", antwoordt Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports als hem gevraagd wordt naar wat er volgens hem verkeerd ging.

"Het is een groot verschil met hoe we begonnen. In de eerste helft hadden we de controle, was het wachten op het doelpunt. We kwamen achter, maar herstelde ons snel. Na rust hebben we niet in de wedstrijd gezeten. Het zit in meer dingen: veldbezetting, alert zijn. Dat waren we niet, waardoor je naar achter wordt gedrukt en in de problemen komt", verklaart de oefenmeester de nederlaag in Zwolle. "De verdediging haalde vandaag niet het niveau dat we moeten hebben, we hebben veel te veel weggegeven."



In de studio van de De Eretribune lieten de analytici zich kritisch uit over het optreden van Jeremiah St. Juste. Van Bronckhorst kan zich vinden in de kritiek op zijn rechtsback. "Met name in de tweede helft zijn we via de rechterkant vaak in de problemen gekomen, dat bedoel ik met alert zijn. Dat was ondermaats", stelt de oefenmeester, die vervolgens de vraag krijgt waarom hij St. Juste niet gewisseld heeft. "We hadden geen smaken voor die positie, dat is je antwoord."



Van Bronckhorst zag Justin Bijlow in de tweede helft uitvallen met een voetblessure en stelt het er 'niet goed uitziet' voor de sluitpost. Jan-Arie van der Heijden moest wegens een hoestaanval in de rust worden vervangen. "Deze wedstrijd moet besproken worden, hoe we spelen en op het veld staan. Dat was tweede helft beduidend minder dan we kunnen", besluit Van Bronckhorst. Jaap Stam was na afloop als vanzelfsprekend beter te spreken dan zijn collega. "Meestal drink ik dan een of twee biertjes en die heb ik nu al gehad. Er komen er zo nog een aantal bij."



"De jongens waren heel gretig. Ze willen heel graag. Het is logisch dat als je met een elftal werkt dat veel verliest het humeur naar beneden gaat. Ik heb geprobeerd dat vertrouwen op te krikken. De jongens pakken het op en zijn tevreden. Dan krijg je dit", zegt Stam na zijn debuut tegenover FOX Sports . "We pinnen ons niet vast op een minimaal of maximaal aantal punten dat we moeten halen. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Als we dit wekelijks kunnen brengen, komen we een heel eind."