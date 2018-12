Van Bronckhorst krabt zich achter de oren: "Het is niet te verklaren"

Feyenoord plaatste zich donderdag voor de kwartfinale van de KNVB Beker door FC Utrecht te verschalken (1-0).

Giovanni van Bronckhorst geeft vrijdag aan dat Robin van Persie, die vlak voor tijd naar de kant werd gehaald, fit genoeg is voor het uitduel met ADO Den Haag. "Hij zag er vandaag goed uit. We kijken morgen hoe het met hem is. Maar hij heeft weinig problemen."

Op de persconferentie zegt de trainer van Feyenoord dat Jordy Clasie en Steven Berghuis mogelijk niet inzetbaar zijn. "Voor zondag zijn zij twijfelgevallen. We kijken zaterdag hoe zij zich voelen", wordt de oefenmeester geciteerd door RTV Rijnmond . Van Bronckhorst wil niet aangeven of spits Nicolai Jörgensen, die tegen Utrecht tien minuten meedeed, kan meedoen tegen ADO.



De trainer baalt van de pijntjes waarmee verschillende spelers van Feyenoord kampen. "Sommige blessures zijn niet te verklaren, dat blijft in het voetbal. Clasie is daar een goed voorbeeld van. Tegen PSV kreeg hij een tik op zijn hoofd, tegen Fortuna een knietje en ook gisteren tegen FC Utrecht raakte hij weer geblesseerd", aldus Van Bronckhorst.



De coach is sinds 2015 eindverantwoordelijke bij de Rotterdammers en ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast. Van Bronckhorst wordt op de persconferentie gevraagd naar het aflopende contract. "Na de winterstop gaan we praten (met de clubleiding, red.). Maar mijn gedachten wil ik nog niet met jullie delen", besluit de oud-verdediger.