Van Bronckhorst kondigt transfers aan: "Spelers die niet veel spelen"

De supporters van Feyenoord kunnen in de rest van de transferperiode nog een aantal mutaties verwachten.

Giovanni van Bronckhorst bevestigt in een interview met RTV Rijnmond dat hij verwacht nog van enkele spelers afscheid te nemen. "Ik denk dat er nog wel wat spelers vertrekken", aldus de trainer.



Van Bronckhorst wijst op het verhuren van deze voetballers: "Vooral spelers die niet veel aan spelen toekomen, maar ik noem geen namen." Het lijkt niet ondenkbaar dat Van Bronckhorst doelt op spelers als Mo El Hankouri en Dylan Vente, want deze aanvallers komen maar mondjesmaat in actie in het eerste elftal.



Van Bronckhorst kan binnenkort wel weer beschikken over Ridgeciano Haps. De linksback kampte met een beenblessure en kwam voor de winterstop geen minuut in actie. "Hij oogt heel fris en fit en heeft al een lange tijd meegetraind. Nu is hij pas vrijgegeven voor minuten. Dat is de volgende stap in zijn herstel."



"Ik denk dat Ridgeciano een speler is die snel kan aanhaken", besluit Van Bronckhorst, die momenteel met Feyenoord in Marbella is voor een trainingskamp. Vrijdag oefenen de Rotterdammers tegen Borussia Dortmund en zaterdag staat het duel met Karlsruher SC op het programma.