Van Bronckhorst: "Ik las het vanochtend op mijn telefoon, het is niet aan mij"

Giovanni van Bronckhorst heeft vrijdagmiddag gereageerd op de keuze van Dick Advocaat om niet in zee te gaan met Feyenoord.

Op de wekelijkse persconferentie liet Van Bronckhorst weten geen contact te hebben gehad met Advocaat, die in het seizoen 2015/16 nog werkzaam was als informele adviseur van Van Bronckhorst in De Kuip.

Van Bronckhorst stopt na dit seizoen als trainer van Feyenoord en Advocaat leek de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen. De 71-jarige oefenmeester baalde echter van de 'negatieve sfeer' rond zijn benoeming en besloot om 'nee' te zeggen. "Of ik snap dat hij afhaakt door de publieke opinie? Er wordt heel erg veel over deze club gepraat, dat is zo", beaamt Van Bronckhorst vrijdag.



"Ik heb geen contact gehad met Dick. Ik las het vanochtend op mijn telefoon", citeerde RTV Rijnmond de trainer tijdens de persconferentie. "Je leest er veel over, maar het is niet aan mij. Het is aan de club. Zij kiezen de best mogelijke kandidaat. Ik heb een goede band met Dick wij hebben elkaar vaker gevonden. Hij is een belangrijk persoon voor mij."



De aandacht werd vervolgens verlegd naar de komende wedstrijd tegen De Graafschap, waarin Feyenoord zich wil revancheren voor de 2-1 nederlaag bij Excelsior van afgelopen zondag. "Ik vind dat wij constanter moeten zijn en de punten moeten halen. Iedereen schrijft dat wij de derde plek al in handen hebben, maar dat is niet het geval, met AZ achter ons", benadrukte Van Bronckhorst, die tegen De Graafschap alleen niet kan beschikken over Ridgeciano Haps. De linksback is niet fit genoeg om zaterdagavond mee te doen.