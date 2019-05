Van Bronckhorst hield het niet droog tijdens sportmaaltijd: "Veel emoties"

De wedstrijd tussen en staat zondag niet alleen in het teken van het afscheid van Robin van Persie, maar ook van vertrekkend trainer Giovanni van Bronckhorst. De coach sluit in aanloop naar het duel met de Hagenaren niet uit dat hij ooit nog eens terugkeert als trainer van de Rotterdammers.

Van Bronckhorst heeft een apart gevoel bij zijn laatste duel in De Kuip als trainer van Feyenoord. "Je bent je team aan het voorbereiden, maar je weet dat het heel speciaal wordt. Dat voel je aan alles. Dat voel je tijdens het opstaan en als je op het complex komt", aldus de coach in gesprek met FOX Sports .



"De staf heeft een mooie video voor me gemaakt en die hebben we tijdens de sportmaaltijd bekeken. Het was een compilatie van de afgelopen vier jaar, alles wat we hebben meegemaakt in drieënhalve minuut. Je ziet alle emoties door het beeld vliegen en dat voel je ook", vervolgt Van Bronckhorst, die beaamt dat hij het niet droog hield tijdens de film. "Nee, natuurlijk. Maar dat is normaal als je de emoties ziet van de afgelopen jaren. Dat was zowel positief als negatief en dat maakt de club ook mooi en heel bijzonder."



In het interview wordt Van Bronckhorst eraan herinnerd dat het voetbal onder zijn bewind niet altijd even goed was. "Ja, maar daar denk ik vandaag totaal niet aan. Ik weet dat veel mensen dat vaak benoemen na het winnen van prijzen. Maar op dit moment denk ik daar niet aan", aldus Van Bronckhorst. "Iedereen weet wat deze club voor mij betekent. Ik sluit zeker niet uit dat ik ooit nog terugkeer."