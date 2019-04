Van Bronckhorst grijpt hard in en wijst nieuwe tweede aanvoerder aan

Jordy Clasie is niet langer de tweede aanvoerder van Feyenoord, zo bevestigt trainer Giovanni van Bronckhorst in de aanloop naar AZ-thuis.

De middenvelder maakte afgelopen weekeinde tegen (2-1 overwinning) veel misbaar toen hij een kwartier voor tijd plaats moest maken voor Robin van Persie en is daarvoor hard gestraft door de club.



Clasie werd afgelopen weekeinde tegen Heracles bij een 1-1 tussenstand een kwartier voor tijd gewisseld door Van Bronckhorst, waarna de middenvelder met veel misbaar naar de kant ging. liet maandag al weten dat het Clasie een geldboete had opgelegd en daar blijft het niet bij voor de controleur. "Jordy is geen tweede aanvoerder meer", wordt Van Bronckhorst vrijdag geciteerd door RTV Rijnmond . Eric Botteghin neemt de plaats van Clasie over als reserveaanvoerder, achter eerste captain Robin van Persie.



"Ik merkte gelijk na de wedstrijd hoe emotioneel Jordy er doorheen zat. Ik heb nog even apart met hem gezeten. Ik heb begrip voor zijn situatie, maar niet voor zijn gedrag." Behalve Clasie is ook Nicolai Jörgensen beboet door Feyenoord: de Deense spits ontving tegen Heracles Almelo een directe rode kaart vanwege natrappen en is zaterdag geschorst tegen .



Feyenoord kan tegen AZ zeer goede zaken doen in de strijd om de derde plaats in de . De Rotterdammers staan momenteel met 57 punten uit 30 competitieduels derde; AZ heeft na evenveel wedstrijden 52 punten en staat vierde.