Van Bronckhorst blij: "Voor hem heel positief dat hij er weer bij zit"

Bondscoach Ronald Koeman nam Steven Berghuis vrijdag op in zijn selectie voor de interlands tegen Wit-Rusland en Duitsland.

De 27-jarige vleugelaanvaller van behoort daarmee voor het eerst sinds juni 2018 weer tot het keurkorps van Oranje. Giovanni van Bronckhorst, trainer van de Rotterdammers, is blij met de uitverkiezing van zijn pupil.

"Ik ben blij voor hem. Voor hem heel positief dat hij er weer bij zit. Hij is een speler met veel potentie. Ik wist dat hij door de bondscoach werd gevolgd en dat hij in zijn hoofd zat. Hij heeft een moeizaam seizoen, net als het hele team", zo tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Van Bronckhorst tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen , die zaterdagavond om 19.45 uur wordt afgewerkt in De Kuip.



Kenneth Vermeer behoorde ook tot de voorselectie van Oranje, maar viel uiteindelijk af. "Ik denk dat zijn blessure wel een rol heeft gespeeld. Maar Kenneth is altijd positief, hij heeft het vandaag goed opgepakt op de training. Hij speelt zaterdag gewoon en ik verwacht geen terugslag", zegt de oefenmeester. Vermeer moest, evenals Tonny Vilhena, het uitduel met (1-1) van vorige week aan zich voorbij laten gaan. Het duo is tegen Willem II weer inzetbaar voor Van Bronckhorst.



Feyenoord werd vrijdag tevens geconfronteerd met een nieuwe straf van de KNVB voor het afsteken van vuurwerk. "Iedereen vindt het vuurwerk mooi. Ik vind het ook mooi. Maar het moet niet zo zijn dat je daardoor lege plekken in het stadion hebt, met een leeg vak. Er lopen meer zaken, het is niet positief voor club", aldus Van Bronckhorst. Feyenoord moet in de wedstrijd tegen sc een deel van het stadion gesloten houden.