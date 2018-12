"Van Bronckhorst beheerst dat iets minder, Ten Hag helemaal niet"

PSV voert momenteel de ranglijst in de Eredivisie aan, met 48 punten uit 17 wedstrijden.

De Eindhovenaren gingen in de eerste seizoenshelft slechts één keer onderuit: op bezoek bij Feyenoord. Pierre van Hooijdonk laat zich in gesprek met de NOS lovend uit over Mark van Bommel, die PSV sinds afgelopen zomer onder zijn hoede heeft.

"Als je Van Bommel vergelijkt met Erik ten Hag en Giovanni van Bronckhorst, steekt hij er in zijn presentatie met kop en schouders bovenuit. Hij kan spelen met de pers. 'Gio' beheerst dat iets minder, Ten Hag helemaal niet", aldus Van Hooijdonk. Hij noemt de nederlaag van PSV in de KNVB Beker tegen RKC Waalwijk (2-3) 'onbegrijpelijk'. "Vooral omdat ze wisten dat ze de Champions League niet zouden winnen en de Johan Cruijff Schaal hadden verloren. Dus ze konden nog maar op twee paarden wedden. Zonde."



Van Hooijdonk wijst Luuk de Jong aan als grote man bij de Eindhovenaren. "We hebben hem anderhalf jaar zien ploeteren en nu staat hij er gewoon weer als aanvoerder van PSV. Dat straalt hij ook weer uit. Ik ben blij voor hem, want het zal toch een heel vervelende periode zijn geweest voor hem. Als je dan zo terugkomt, vind ik dat knap", stelt de analist. Hij is minder onder de indruk van Gastón Pereiro.



"Hij heeft lang het vertrouwen gehad van Van Bommel en we dachten altijd dat hij er wel zou komen en stappen zou maken, maar toch blijft hij weer op een bepaald niveau steken. PSV heeft echt al veel geduld gehad met hem", zegt Van Hooijdonk. Hij schat de titelkansen van PSV hoog in. "Ze winnen met gemak hun wedstrijden. Ook na de nederlaag bij Feyenoord zijn ze daarmee doorgegaan. Ik kijk enorm uit naar Ajax-PSV. Ik denk dat diegene die dat duel wint, kampioen gaat worden."