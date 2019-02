Van Bronckhorst baalt van 'mindset' Feyenoord: "Het verschil is te groot"

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst baalde zondag stevig na het duel met Excelsior. Zijn elftal bleef in de slotminuten met lege handen staan.

Juist na de 6-2 overwinning op Ajax begon de nummer drie van de Eredivisie met veel vertrouwen aan de aftrap in de Rotterdamse stadsderby. Dat de ruime overwinning in De Klassieker zondag in Kralingen geen goed vervolg kreeg, had volgens Van Bronckhorst met name te maken met een verkeerde instelling.



"Ik vond de mindset, in de zin van: doen wat de wedstrijd vraagt, in de eerste helft niet optimaal. We hadden het tempo niet, waardoor de tegenstander makkelijk overeind bleef", aldus Van Bronckhorst direct na afloop tegenover FOX Sports. "Het eerste kwartier van de tweede helft creëren we genoeg kansen om op voorsprong te komen. Dat lukt, dan heb je de tegenstander waar je ze wil hebben. In die fase moet je ook de 2-0 maken. Dat lukt niet. Dan krijg je de 1-1 tegen en kan Excelsior weer heel compact gaan spelen."



Van Persie schoot Feyenoord na rust op voorsprong. Even later zorgde Ali Messaoud voor de gelijkmaker. Van Bronckhorst haalde in de slotfase Jan-Arie van der Heijden naar de kant om met zijn vervanger Nicolai Jörgensen de winnende treffer af te dwingen. De beste kansen in de slotfase waren niet voor Feyenoord, maar voor Excelsior. "Achterin één op één, dat is volgens mij het makkelijkste dat er is in het voetbal. Zo'n tegengoal kan ook met een viermansverdediging. Als de bal komt en je loopt niet mee, dan krijgt iedere tegenstander kansen."



Waar Feyenoord op eigen veld met de steun van Het Legioen regelmatig indruk maakt, weet het op vreemde bodem veel minder te imponeren. "Dat verschil is te groot", beaamt de trainer op de clubwebsite. "Op dit niveau moet het niet uitmaken waar je speelt; je moet gewoon vanaf de eerste minuut brengen wat je moet brengen. Waar dat aan ligt is lastig te zeggen. We geven vooraf bij de jongens aan wat voor wedstrijd ze kunnen verwachten."