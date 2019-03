Van Brockhorst verrast: "Maar uiteindelijk is het niet prettig voor hem geweest"

Giovanni van Bronckhorst vertrekt na dit seizoen bij en de trainer is niet het enige bekende gezicht dat bezig is aan zijn laatste maanden in De Kuip. Woensdag werd bekend dat technisch directeur Martin van Geel aankomende zomer eveneens de deur achter zich dicht zal trekken. Het besluit van de sportbestuurder kwam voor Van Bronckhorst vrij onverwachts, al snapt hij wel waarom Van Geel tot zijn beslissing is gekomen.

"Toen Martin het ons vertelde was ik wel verrast. Je krijgt natuurlijk wel mee hoe het de laatste maanden is gegaan omtrent Martin in de media. Het kwam voor mij wel als een verrassing, maar uiteindelijk heeft Martin zijn gevoel gevolgd", laat de afzwaaiende oefenmeester weten via de officiële kanalen van zijn club.



"Hij heeft afwegingen gemaakt en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat hij moet stoppen bij Feyenoord. Dat moeten we respecteren." Van Geel kreeg de afgelopen maanden regelmatig met kritiek te maken en dit gegeven lijkt een rol te hebben gespeeld in zijn beslissing om uiteindelijk de eer aan zichzelf te houden.



"Ik kan zijn beweegredenen wel volgen. Je voelt veel verantwoordelijkheid op zo'n positie en dat moet ook, maar uiteindelijk is het voor Martin de afgelopen weken niet prettig geweest", vervolgt Van Bronckhorst, die aangeeft Van Geel meerdere keren per week te spreken, zijn verhaal. "Dan hebben we het over alles: het elftal, de club... en dan komen dit soort onderwerpen ook langs."