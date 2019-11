Van Bommel ziet PSV-viertal terugkeren: "Het is nu aan ons"

PSV-trainer Mark van Bommel kan dit weekend weer beschikken over Steven Bergwijn en Donyell Malen.

De twee aanvallers stonden de afgelopen weken geblesseerd aan de kant en zijn nu hersteld om hun rentree te maken in de thuiswedstrijd van zondag tegen sc .

Van Bommel heeft ook weer de beschikking over Jorrit Hendrix en Ryan Thomas. Eerstgenoemde is hersteld van een blessure, terwijl Thomas weer beschikbaar is na een schorsing vanwege zijn rode kaart tegen .

Met name met de terugkeer van Bergwijn (hamstring) en Malen (enkel) zal Van Bommel verheugd zijn. Zonder de twee aanvallers, die zich ook moesten afmelden voor het , kwam de laatste weken moeizaam tot scoren en werden er veel punten verspeeld. In zowel de als werd geen wedstrijd meer gewonnen.

De Eindhovenaren zijn afgezakt naar de derde plaats op de ranglijst en de achterstand op koploper is opgelopen naar elf punten.

Jeroen Zoet zit zondag op de bank in het Philips Stadion. Hij verloor zijn basisplaats tegen (2-1 verlies) aan Lars Unnerstall en kreeg vlak voor de aftrap te horen dat hij derde keeper was achter tweede keus Robbin Ruiter. Van Bommel heeft vrijdag laten weten dat Zoet tegen Heerenveen tweede doelman is. "Dat hij geïrriteerd is dat hij niet speelt, is heel logisch", aldus Van Bommel over de keeper die zich wel gewoon mocht melden bij de selectie van het Nederlands elftal.

"Ik ben blij dat iedereen weer fit is, buiten Yanick van Osch en Sam Lammers", reageert Van Bommel op het clubkanaal, die bevestigt dat iedereen 'fit en speelklaar is'. De trainer laat weten dat hij de afgelopen dagen met verschillende spelers gesprekken heeft gevoerd.

"Deze gesprekken waren wat langer dan normaal en dat is ook goed, dat je uitspreekt naar elkaar wat je voelt en denkt. Daar heb je wat meer tijd voor dan normaal, als je om de drie of vier dagen een wedstrijd speelt."

Van Bommel zegt gretigheid te proeven bij zijn ploeg. "Daar hebben we ook over gesproken. Het is nu aan ons. We hebben onszelf onder druk gezet, om verklaarbare en lastige redenen. Maar je verliest wel punten en dat vreet aan iedereen", aldus de trainer, die Heerenveen geen prettige tegenstander vindt. "Geen enkele tegenstander is prettig. Heerenveen heeft zeven wedstrijden niet verloren. Maar het maakt voor ons niet uit wie er komt, wij moeten gewoon winnen."