Van Bommel ziet 'hele goede speler' vertrekken: "Dat moet je respecteren"

Daniel Schwaab vertrekt bij PSV. De verhalen deden al de ronde dat de Duitse verdediger de Eindhovense club na dit seizoen zou verlaten.

Dinsdagmiddag bevestigt trainer Mark van Bommel het gerucht. "Het is een moeilijke beslissing voor hem, maar hij heeft voor zijn familie gekozen", zo laat de oefenmeester weten.



"Ik heb veel met Daniel gesproken. Voor ons een hele goede speler, op en naast het veld, die gewoon degelijk is. Het is mooi om betrouwbare spelers in je selectie te hebben. Hij heeft er lang over nagedacht. Hij kiest voor zijn familie, wat heel begrijpelijk is", zegt Van Bommel via de officiële kanalen van over de situatie van Schwaab.



"Dan moet je ook niet voor de tweede keer vragen of hij alsjeblieft wil blijven. Als hij voor zijn familie kiest, moet je dat respecteren", besluit Van Bommel over de bijna transfervrije stopper. De nu dertigjarige Schwaab sloot zich in de zomer van 2016 aan bij Eindhovenaren en won met de club de landstitel en de Johan Cruijff Schaal.



Het was al langer bekend dat Schwaab twijfelde over zijn toekomst in Eindhoven. Komende woensdag speelt de routinier dus zijn laatste wedstrijd voor PSV, dat in het Philips Stadion ontvangt. Schwaab speelde tot op heden 105 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor drie doelpunten en vier assists.