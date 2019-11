Van Bommel zet landstitel even uit het hoofd: "We staan acht punten achter"

Aan de landstitel hoeft PSV voorlopig even niet te denken.

De topclub uit Eindhoven kwam zaterdagavond niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen , na twee eerdere nederlagen tegen (3-0) en (0-4): "Ik geef nooit op. Maar het heeft nu geen zin daarover te praten", zei trainer Mark van Bommel na afloop.

"We staan acht punten achter. Daar kunnen we niet tevreden over zijn. We zitten gewoon in een moeilijke fase. Dat kun je niet ontkennen", doelde Van Bommel op de nadelige marge ten opzichte van koploper .

"Een hoop dingen zijn verklaarbaar, door de rode kaarten die we pakten en de belangrijke spelers die we missen. Maar we moeten ook realistisch zijn en eerlijk en naar onszelf kijken. Acht punten verliezen mag niet."

Van Bommel was voor rust druk aan het coachen langs de lijn. "We wisten precies wat Sparta zou doen. Als de uitvoering dan niet zo is als je vooraf afspreekt, probeer je dat om te zetten. En dan ben je best wel geïrriteerd langs de lijn", legde de oefenmeester uit.

Denzel Dumfries was ook zwaar teleurgesteld. "Als je zo'n slechte week achter de rug hebt, moet je er alles aan doen om hier te winnen. Je weet wat voor soort trainer zij hebben en hoe fel ze willen spelen. Te vaak wonnen ze gemakkelijk de bal van ons."

"Dat kan niet", beaamde Dumfries, die weet dat de naderende duels met en LASK Linz voorafgaand aan de interlandperiode per se moeten worden gewonnen. "Het zijn simpele dingen waarin we tekortschieten."

"We hebben zoveel kwaliteit en talent. Dat moet er wel uitkomen. Wij zijn , een topclub. Dat moeten we meer uitstralen. We moeten op elkaar kunnen vertrouwen, dat gebeurt op dit moment niet. We mogen meer van elkaar eisen."

Van Bommel erkent dat de tegenvallende weken een nieuw hoofdstuk in zijn nog prille carrière als trainer vormen. "Dit heb ik als trainer nog niet meegemaakt. Dit is een heel moeilijke fase waarin we als PSV zitten, daar moeten we nu met zijn allen uit zien te komen."

"Het klopt dat dit elke trainer wel een keer overkomt, maar daar ga ik me niet achter verschuilen. We moeten dit analyseren. Een aantal dingen is verklaarbaar en een aantal dingen is gewoon heel erg slecht."