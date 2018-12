Van Bommel: "Ze moeten niet vijf of tien minuten van te voren naar huis gaan"

PSV neemt het zaterdagavond op tegen AZ en trainer Mark van Bommel heeft het streven om het jaar 2018 goed af te sluiten.

De Eindhovenaren wonnen dit seizoen in de Eredivisie al zijn acht thuisduels en kregen alleen tegen Willem II (6-1) een tegengoal in eigen huis. Van Bommel is blij met de geboekte progressie van zijn ploeg.

"We hebben er aan het begin veel informatie ingepompt, om de jongens zoveel mogelijk houvast te geven. Je moet niet alles erin stampen, maar het duidelijk uitleggen. Dan is het in de wedstrijden heel leuk om dingen terug te zien die je getraind hebt. Dat is op de bank het ultieme plezier", zegt Van Bommel vrijdag op de persconferentie, geciteerd door De Telegraaf .



PSV heeft momenteel twee punten meer dan naaste belager Ajax. Van Bommel erkent dat de twee clubs boven de rest uitsteken. "We scoren ontzettend veel en krijgen weinig tegen. Als wij wedstrijden spelen, moet het publiek niet vijf of tien minuten van te voren naar huis gaan. Je speelt voetbal om mensen naar het stadion te lokken. Dat streef je tenminste na en hebben we het afgelopen half jaar vaak gedaan."



Pablo Rosario is geschorst voor het treffen met de Alkmaarders. Van Bommel geeft aan dat hij meerdere opties heeft om de middenvelder te vervangen. Daniel Schwaab, die de training dinsdag vroegtijdig moest staken, was bij de afgelopen trainingssessies van de partij en is inzetbaar. Ajax, dat tweede staat in de Eredivisie, gaat zondag op bezoek bij FC Utrecht.