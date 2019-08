Van Bommel wil transfermarkt op: "We kunnen wel wat meer ervaring gebruiken"

PSV haalde met de terugkeer van Daniel Schwaab al flink wat ervaring in huis en daar blijft het niet bij als het aan trainer Mark van Bommel ligt.

De oefenmeester speelde de afgelopen weken vaak met een ploeg waarvan de gemiddelde leeftijd laag lag. Door de naderende verkoop van Hirving Lozano voor een recordbedrag aan is er in de komende tijd echter waarschijnlijk weer iets mogelijk op transfergebied.

"We kunnen wel wat meer ervaring gebruiken. Met eventuele inkomsten uit transfers, gaan we zeker wat doen", laat hij optekenen via de officiële kanalen van zijn club.

De Eindhovenaren speelde donderdagavond nog in de voorrondes van de tegen FK Haugesund en treffen zondagavond in competitieverband.

"We zijn aan het kijken hoe het de komende dagen gaat. Het is voor een aantal jongens ook wennen. De gemiddelde leeftijd was heel jong. Als je ouder bent, heb je fysiek een veel betere inhoud", blikt Van Bommel vast vooruit op die wedstrijd.

Met Luuk de Jong en Angeliño vertrokken er deze zomer twee spelers met de nodige ervaring uit het Philips Stadion: "José had ook al veel meegemaakt, ondanks zijn jonge leeftijd", aldus de trainer.

"Luuk bepaalde min of meer wanneer we druk zetten en dat moet allemaal weer opnieuw vallen", voegt hij vervolgens toe tegenover het Eindhovens Dagblad.

Van Bommel probeerde onlangs nog zijn voormalige ploeggenoot Franck Ribéry te verleiden tot een avontuur in de , maar de komst van de Fransman bleek financieel niet haalbaar.

In de komende weken speurt nog naar nieuwe 'buitenkansjes': "Het zijn de jaren die je stabieler maken", weet de keuzeheer van PSV, die zijn ploeg naar de groepsfase van de Europa League hoopt te loodsen.

"Wij gaan nu spelen tegen Apollon Limassol (in de laatste voorronde van de Europa League, red.) en het is niet per se zo dat ze beter zijn dan wij, maar ze hebben wel meer ervaring. Het is ook niet zo dat als je drie spelers van 33 haalt, dat je dat in een keer hebt."