Van Bommel wil Ajax niet wijzer maken: "Zullen kijken hoe het loopt"

PSV staat zaterdag, tussen de duels met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League in, tegenover Ajax om de Johan Cruijff Schaal.

Een behoorlijk druk programma, weet ook Mark van Bommel. Het is volgens de -trainer dan ook niet ondenkbaar dat zijn elftal gewijzigd wordt in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag in de Johan Cruijff ArenA.

"Er zijn spelers die er later bijgekomen zijn, teruggekomen zijn van verhuur of langer vakantie hebben gehad. We zullen dus moeten kijken hoe het loopt, maar we zullen de komende weken sowieso elke drie, vier dagen spelen", aldus de trainer.

"Dat betekent dat niet elke wedstrijd dezelfde elf zullen spelen, daarin moet je elke speler apart beoordelen. Inschatten wat iemand aankan", wordt Van Bommel donderdag op de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met geciteerd door Voetbal International.



Van Bommel houdt zich op de vlakte wat betreft de keuze van de KNVB om het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen twee zeer belangrijke Europese duels van PSV in te plannen.

Lees beneden verder

"Je moet het ook niet te groot maken. Het is een feit dat die wedstrijd tussen twee Europese wedstrijden door gespeeld wordt. Het had anders gekund, maar we moeten door. Het is een prijs die we graag willen winnen."

De coach van PSV voegt naar verwachting Timo Baumgartl toe aan zijn selectie, al willen de Eindhovenaren de komst van de van afkomstige verdediger nog niet bevestigen. De transfer van Gastón Pereiro naar Spartak Moskou is ook nog niet in kannen en kruiken.



Van Bommel heeft Ibrahim Afellay aangewezen als zijn nieuwe aanvoerder, al is de kans gering dat de middenvelder zaterdag aantreedt tegen Ajax. "Ik was positief verrast, maar een band om je arm verandert verder niets. Ik blijf de dingen doen die ik al deed, maar natuurlijk is het een grote eer", aldus Afellay.

De middenvelde beaamt verder dat het duel om de Johan Cruijff Schaal waarschijnlijk te vroeg komt. "Ik wil er geen datum op prikken wanneer ik kan spelen, dan krijg je daar later vragen over. Het ziet er wel positief uit, ik hoop dat ik die lijn door kan trekken."