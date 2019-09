Van Bommel wijst Ajax aan als favoriet: "Zij hebben meer geld"

Mark van Bomel heeft Ajax aangewezen als de favoriet in de strijd om de landstitel.

De trainer van de Eindhovenaren vindt dat de regerend landskampioen de favorietenrol moet krijgen omdat de Amsterdammers er financieel beter voorstaan. Toch denkt Van Bommel dat de verschillen zondag in het Philips Stadion niet groot zullen zijn. "Het zal dicht bij elkaar liggen", aldus de trainer.

"Ik denk dat de verhoudingen redelijk dicht bij elkaar liggen, maar is favoriet. Dat was vorig seizoen zo en dat is nog steeds zo", zei Van Bommel vrijdag tijdens de persconferentie. "Je ziet het aan alle lijstjes met voorspellingen, maar ook aan het feit dat ze meer geld hebben en ontzettend veel kunnen uitgeven. Wij hebben veel kwaliteit, maar zover zijn wij nog niet. Maar er zijn geen garanties dat de favoriet ook altijd kampioen wordt."

Waar Ajax dinsdag met 3-0 te sterk was voor OSC in de , boekte donderdag een 3-2 overwinning op in de . Dat Ajax langer rust heeft gekregen in aanloop naar de topper wil Van Bommel niet als excuus gebruiken. "Dat is onze eigen schuld. Dan hadden we maar de Champions League moeten halen."

De PSV-trainer beschikt over een vrijwel fitte spelersgroep. Erick Gutiérrez ontbrak de afgelopen weken met een handblessure, maar is op de weg terug. Van Bommel besluit zaterdag of hij de Mexicaanse middenvelder opneemt in de wedstrijdselectie. Ryan Thomas en Ibrahim Afellay speelden donderdag met Jong PSV mee in een oefenwedstrijd tegen de beloften van Swansea City. De twee zijn opties voor het duel met Ajax. "Ik praat morgen met Ibi , Thomas zou ook kunnen. Hij doet het goed, begrijpt de speelwijze steeds beter. Dat vind ik knap, want hij is vorig jaar na zijn komst van al na twee trainingen geblesseerd geraakt."

Ajax-trainer Erik ten Hag sprak vrijdag op de persconferentie zijn bewondering uit voor de voorhoede van PSV. Hij noemde de Eindhovense aanvallers 'cowboys'. "Voorin zijn het wel cowboys, ja. Ach zolang als wij winnen maakt het mij niet uit hoe. Dat we voorin heel spectaculaire kwaliteiten hebben klopt. Het is soms echt genieten", aldus Van Bommel, die ervan uitgaat dat Ajax hetzelfde spel zal spelen zoals zij gewend zijn. "Wij zullen proberen hun zwaktes te benutten en die van ons als team zo goed mogelijk te maskeren."