Van Bommel waarschuwt PSV: "Daar ben ik geen voorstander van"

Hirving Lozano is zondag gewoon van de partij tegen FC Emmen. De Mexicaan ontbrak op het trainingskamp van PSV vanwege privéomstandigheden.

"Hij is gewoon fit", benadrukt Van Bommel vrijdag op de persconferentie. De trainer van de koploper van de Eredivisie erkent te balen dat Lozano niet in Doha was. "Dat was natuurlijk jammer. Vanaf dag één wil je de groep bij elkaar houden."



"Dat is niet anders dan in de voorbereiding in de zomer. Dan mis je ook een aantal spelers die later instromen door toernooien of interlands. Dat is nu niet anders, maar in de zomer zal dat alleen nog erger worden", wordt Van Bommel geciteerd door De Telegraaf. Van Bommel waakt voor de winterse omstandigheden zondag in Emmen.



"In deze fase van de competitie, net vóór en net ná de winterstop, weet je dat het koud kan zijn en dat er eventueel sneeuw op het veld kan liggen. In Emmen ligt bovendien kunstgras. Daar ben ik geen voorstander van, maar we weten hoe de situatie is. Daar moeten we zo goed mogelijk mee omgaan", aldus Van Bommel, opgetekend door Voetbal International .



De oud-middenvelder waarschuwt dat zijn ploeg meteen bij de les moet zijn tegen de promovendus. "We hebben hier thuis dik van ze gewonnen (6-0, red.), maar zij deden het in het begin toen gewoon heel erg goed tegen ons. Het is een ploeg die wil voetballen, met een trainer (Dick Lukkien, red.) die een bepaalde speelstijl heeft en daar ook aan vasthoudt."