Van Bommel voorzichtig met Bergwijn en Lozano: "Het is afwachten"

PSV-trainer Mark van Bommel heeft weinig losgelaten over de eventuele beschikbaarheid van Steven Bergwijn en Hirving Lozano tegen FC Utrecht.

Het tweetal heeft inmiddels weer deels meegetraind met de PSV-selectie, maar desondanks houdt Van Bommel een slag om de arm en liet hij tijdens het persmoment weten de situatie 'van dag tot dag' te bekijken.

Lozano raakte tegen FC Groningen geblesseerd aan het hoofd en ontbrak vorige week tegen Fortuna Sittard. In het thuisduel met de Limburgers liep Bergwijn een kuitblessure op en hij verliet het veld per brancard. Gevreesd werd voor een zware blessure, maar het bleek mee te vallen. "Het gaat de goede kant op. We moeten kijken hoe dat zich de komende dagen ontwikkelt", aldus de trainer tegen PSV TV . Van Bommel vindt het beter gaan dan hij had verwacht. Hij zag zowel Lozano als Bergwijn vrijdag deels meetrainen. "Ja, dat wel. Het is nu weer afwachten hoe ze hierop reageren."



Door de blessures van Lozano en Bergwijn kregen andere spelers de kans in de voorhoede bij PSV. Donyell Malen startte tegen Fortuna Sittard (5-0), maar werd na 45 minuten spelen vervangen door Cody Gakpo. Laatstgenoemde scoorde en gaf een assist. "Cody, Mohammed (Ihattaren, red.) en Guti kwamen erin tegen Fortuna. Het mooie is dat die jongens gewoon meespelen als ze invallen. Als we wisselen, worden we niet slechter", aldus de trainer, die blij is met de ontwikkeling en doorstroming van eigen jeugd. "We zijn goed bezig met de jeugd, niet alleen nu, al een aantal jaar. Er komen nu een aantal jongens bij. Als ze goed zijn nemen we ze er graag bij en maken ze ook minuten."



Pablo Rosario is een van de talenten die bij PSV de kans heeft gekregen in het eerste elftal en zich onder Van Bommel in de basis heeft gespeeld en zijn debuut in het Nederlands elftal inmiddels heeft gemaakt. "Ik ben heel tevreden over Rosario. Pablo snapt het spel wat wij willen spelen heel goed. Hij is echt bepalend binnen dit elftal", aldus Van Bommel, die vooruitblikt op het duel van zondag. "Utrecht-uit wordt een lastige wedstrijd, tegen Dick Advocaat. Wie had dat vijf jaar geleden gedacht. Hij als trainer, ik als speler."