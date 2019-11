Van Bommel voert twee wijzigingen door in opstelling in Portugal

PSV begint donderdagavond zonder Ritsu Doan en Ryan Thomas aan de uitwedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal in de Europa League.

De Japanner ontbreekt in de wedstrijdselectie; vermoedelijk heeft dat te maken met zijn fitheid. Voorin krijgen Donyell Malen en Steven Bergwijn daardoor gezelschap van Bruma, kind van de club bij Sporting. Jorrit Hendrix krijgt op het middenrif de voorkeur boven Thomas.

Afgelopen zondag had zowel Doan als Thomas nog een basisplek in de thuiswedstrijd tegen sc (2-1). De negen andere basisklanten beginnen ook tegen Sporting aan de aftrap. begint als nummer drie in Groep D aan de zware uitwedstrijd in Portugal.

Alleen bij een overwinning in Lissabon heeft de ploeg van Mark van Bommel een vervolg in Europa nog in eigen hand.

Van Bommel heeft ervoor gekozen om Olivier Boscagli op de tribune te zetten. Omdat Toni Lato niet eens meereisde naar Portugal, aangezien zijn vertrek uit Eindhoven aanstaande lijkt, heeft PSV in Portugal slechts één verdediger op de bank: Daniel Schwaab.

Woensdag werd al duidelijk dat behalve Lato ook Ibrahim Afellay en Jordan Teze niet zijn afgereisd naar Lissabon.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadilek; Rosario, Hendrix; Bruma, Ihattaren, Bergwijn; Malen