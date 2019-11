Van Bommel verrast op middenrif en dirigeert Afellay en Pereiro naar tribune

Erick Gutiérrez behoudt het vertrouwen van trainer Mark van Bommel bij PSV.

De middenvelder krijgt donderdagavond ondanks een minder optreden tegen (2-2) een basisplek tegen LASK Linz; eerder hield het Eindhovens Dagblad er rekening mee dat Ryan Thomas de voorkeur zou krijgen.

Nick Viergever, die in de een schorsing uitzit, keert terug in het hart van de defensie. Viergever wordt in het centrum van de -verdediging geflankeerd door Daniel Schwaab. Daardoor zit Timo Baumgartl op de bank.

Donyell Malen, Steven Bergwijn en Jorrit Hendrix zijn door uiteenlopende blessures niet afgereisd naar Oostenrijk voor de Europese ontmoeting. Toni Lato is ook in Nederland achtergebleven.

De van gehuurde vleugelverdediger heeft nog geen indruk kunnen maken op Van Bommel, die voor de linksbackpositie de voorkeur geeft aan Michal Sadílek en Olivier Boscagli.

Aanvoerder Ibrahim Afellay neemt plaats op de tribune. Van Bommel liet woensdag al weten dat de middenvelder geen basisplaats zou krijgen, maar een plek op de bank blijkt ook niet weggelegd voor Afellay.

Hetzelfde geldt voor Gastón Pereiro en Lars Unnerstall. Robbin Ruiter, Jordan Teze, Amar Catic, Kostas Mitroglou, Baumgartl, Boscagli en Thomas zitten op de bank.

PSV, koploper in Groep D, haalde zeven punten uit de eerste drie wedstrijden in de poulefase van de . Na zeges op (3-2) en Rosenborg BK (1-4) volgde twee weken geleden een enigszins teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen LASK.

De opponent van donderdagavond heeft drie punten minder verzameld. Het eerste fluitsignaal in Linz klinkt om 18.55 uur.

Opstelling PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadílek; Rosario, Ihattaren, Gutiérrez; Doan, Bruma, Gakpo.