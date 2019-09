Van Bommel verdedigt 'briefjesbeleid': "Het is hetzelfde als met dat spelletje"

PSV-trainer Mark van Bommel was na afloop van de kraker met Ajax (1-1) tevreden met een punt.

De oefenmeester van de Eindhovenaren prees zijn ploeg voor de comeback die werd ingezet, nadat Quincy Promes in de tweede helft op voorsprong had gezet. Donyell Malen maakte twaalf minuten voor tijd gelijk voor , vlak nadat Cody Gakpo was ingevallen.

Van Bommel stuurde Gakpo het veld in met een briefje met daarop de tactische wijzigingen die hij wilde aanbrengen. "Je moet toch proberen de jongens te informeren, zeker aan de andere kant van het veld, als je iets anders gaat spelen", zegt Van Bommel bij FOX Sports . "Dat kan ik wel roepen tegen een speler, maar dat is hetzelfde als dat spelletje: dan ga je het toch anders doorgeven dan je het gehoord hebt de eerste keer. Als je een briefje meegeeft, weten ze precies wat ze moeten doen."

Dat zijn wissel direct wordt beloond, stemde Van Bommel uiteraard tot tevredenheid. "Het verandert wel iets. Dat is de bedoeling van wissels, dat het positief uitpakt. Natuurlijk, het is geen garantie. Maar je moet wel iets doen waardoor de tegenstander moet gaan reageren. Al moet het natuurlijk goed ingevuld worden."

Van Bommel kon achter bezien leven met een gelijkspel tegen Ajax. "Ik ben wel tevreden met het resultaat. Als je 1-0 achter komt in de 63ste minuut, en je komt dan terug, na zoveel wedstrijden, dan ben ik daarin tevreden."

Van Bommel vond Ajax in de eerste helft de betere ploeg, maar zag ook dat zijn elftal zelf veel mogelijkheden tot grote kansen liet liggen. "Ajax begon goed, we hadden niks in te brengen. Zij krijgen een aantal heel goede kansen. Maar wij krijgen in de omschakeling wel drie à vier echt goede mogelijkheden. Dat zijn de momenten, als je dan de laatste bal goed geeft, staat iemand alleen voor de keeper. En dan loopt er altijd iemand mee, dus hoef je hem maar breed te geven voor een doelpunt."