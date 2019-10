Van Bommel treft oude bekende: "Maar zijn natuurlijk gewoon tegenstanders"

Mark van Bommel maakt zich met PSV op voor het Europa League-duel met LASK Linz van donderdagavond.

De Eindhovense club aast op sportieve revanche, daar zaterdag met 3-0 werd verloren van . Van Bommel raakt echter niet in paniek van de nederlaag in de Domstad en hij voelt er dan ook weinig voor om zijn spelers publiekelijk af te branden. Daarnaast kijkt de -trainer uit naar het weerzien met een oude bekende.

"Je moet zo'n wedstrijd gewoon rustig analyseren", wordt Van Bommel woensdag op een persconferentie geciteerd door onder meer Voetbal International. "Hebben we naar onze mogelijkheden gespeeld? Hebben we gedaan wat was afgesproken? Daar kijk je naar, maar dat doe je ook na een overwinning. Dus we hebben na Utrecht niets anders gedaan dan normaal."

Van Bommel vindt niet dat PSV in Utrecht door het ijs is gezakt. "Wij hadden meer de bal en Utrecht kreeg slechts mogelijkheden als wij fouten maakten. Niet eens grote kansen. Als ik vind dat wij slecht spelen, zeg ik dat. Ik draai nergens omheen om mijn spelers te beschermen." PSV incasseerde naast de nederlaag ook twee rode kaarten, want Nick Viergever en Jorrit Hendrix werden op advies van de VAR van het veld gestuurd door scheidsrechter Danny Makkelie.

LASK Linz wist FC Basel in de derde voorronde van de uit te schakelen, terwijl PSV een ronde daarvoor werd geëlimineerd door de Zwitserse club. "Tussen Basel en nu is er een hoop gebeurd", benadrukt Van Bommel. "Bij ons en natuurlijk ook bij de tegenstander, maar daar heb ik natuurlijk niet alles van kunnen zien. Ik kan alleen naar onze situatie kijken en die was destijds anders dan dat hij nu is. De selectie zag er totaal anders uit en we waren nog in ontwikkeling. Nu zijn we stabieler dan toen."

Van Bommel treft met Valérien Ismaël een oude bekende, want de huidige coach van LASK Linz speelde bij enige tijd samen met de oefenmeester van PSV. "Ik kijk ernaar uit hem weer te zien, maar morgen zijn we natuurlijk gewoon tegenstanders", aldus Van Bommel, die een goed beeld heeft van de opponent van donderdag. "Zij spelen op een manier die je niet zo vaak tegenkomt. Ik hou er wel van. Honderd procent geven en dan maar kijken waar je eindigt. En met een idee hè, het is niet zo dat ze als elf kippen zonder kop over het veld lopen."